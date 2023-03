Schameder droht Ausschluss, Banfetal beendet Punkteflaute

Wittgenstein. Spielt der SV Schameder die Saison in der Bezirksliga zu Ende? Die Frauen plagen Personalprobleme.

Licht und Schatten bei den Fußballfrauen aus Wittgenstein in der Kreisliga A. Während der ersatzgeschwächte TuS Dotzlar beim bis dato punktgleichen Team aus Freudenberg eine Niederlage kassierte, feierte der SV Oberes Banfetal den fünften Saisonsieg. Der FC Ebenau als bisher bestes heimisches Team holte einen Zähler.

Kampflos verlor der SV Schameder in der Bezirksliga.

Bezirksliga: Schameder sagt ab

SF Sümmern – SV Schameder Wertung 2:0. Wegen Personalmangel trat der SVS die Reise in Richtung Iserlohn nicht an. Schameder verlor damit nicht nur das Spiel kampflos mit 0:2, sondern muss auch die Vereinskasse um 100 Euro Ordnungsgeld erleichtern. Vorsitzender Niklas Brachmann konstatierte: „Der Kader ist derzeit generell dünn, jetzt kamen jedoch auch noch Ausfälle, unter anderem wegen Corona, hinzu. So ließ sich das nicht vermeiden, denn am Ende hatten wir maximal acht Spielerinnen zur Verfügung.“

Besonders pikant: Für den SVS ist es der zweite Nichtantritt in dieser Saison. Schon im Dezember war Schameder zum Spiel beim SuS Scheidingen nicht angereist. Sollte dies ein drittes Mal vorkommen, würde das laut Statuten den Zwangsabstieg bedeuten.

Kreisliga: Banfer Aufwärtstrend

In der Kreisliga kommen noch drei Teams für den Titel in Frage. Leonie Schmitt vom TuS Alchen gelang beim 12:0 in Wilden das Kunststück, gleich zwei Hattricks binnen einer halben Stunde zu erzielen.

SV Oberes Banfetal – SpVg Kredenbach/Müsen 6:0. Bereits im ersten Durchgang führte die Heimelf durch Lea Gruber, Laura Franz, Emma Jouline Moß sowie ein Eigentor mit 4:0. Nach der Halbzeit legte Franz einen Doppelpack nach, was Oberes Banfetal nach zuletzt drei Niederlagen in Folge aufatmen lässt. Trainer Tobias Reuter relativierte aber: „Wir haben guten Fußball gespielt, jedoch war der Gegner auch enorm ersatzgeschwächt.“

SV Fortuna Freudenberg III – TuS Dotzlar 5:1. Mit nur einer Auswechselspielerin kassierte das Team von Thorsten Gans gegen einen direkten Tabellennachbarn eine herbe Niederlage. „Aktuell war das ein typisches Auswärtsspiel von uns: Kaum Personal plus Grippeausfälle - das reicht dann halt nicht. Vor allem in Halbzeit zwei macht sich so etwas dann bemerkbar“, resümierte Gans. Das zwischenzeitliche 1:3 durch Tanja Baxmann war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer.

SV Gosenbach – FC Ebenau 3:3. Nach dem 4:2-Coup gegen Alchen wollten die Ebenauerinnen den nächsten Sieg. Das sah mit einer 3:1-Führung bis zur 78. Minute auch gut aus, ehe es binnen sieben Minuten noch zu einem Remis kam. Trainer Thomas Houda zeigte sich aber insgesamt zufrieden: „Am Ende ist das natürlich ärgerlich, doch muss man auch die Anfangsphase sehen. Da hätte es auch mehr als nur ein Gegentor geben können.“ Alle drei FC-Treffer erzielte Top-Torjägerin Karla Mengel.

Bereits am Donnerstag spielten: Gosenbach – Oberes Banfetal 5:2 (2:1).Tore: 1:0 Tiziana Piamonte (2.), 1:1 Emma Moß (28.), 2:1 Tiziana Piamonte (38.), 3:1, 4:1 Mara Hackler (52., 58.), 4:2 Lea Gruber (61.), 5:2 Lilly Bisanz (80.).

B-Juniorinnen: Germania Salchendorf – TuS Dotzlar 2:1. Durch die Niederlage rutscht der TuS auf den letzten Platz. Trotz des Führungstors durch Leni Meier blieb die Sicherheit aus, was Co-Trainer René Surek überraschte: „Vor allem die Kommunikation untereinander stimmte nicht, das haben wir auch im Anschluss angesprochen.“

