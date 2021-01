Schalke-Fanclubs: Treue zur Königin mit Schrammen im Gesicht

Wittgenstein Schalke 04 droht der Bundesliga-Negativrekord, Stadionbesuche fallen aus. Von Entfremdung ist bei Fans in Wittgenstein aber keine Rede.

Thomas Fischer (49 Jahre alt) erinnert sich noch gut an bessere Zeiten – besser in zweierlei Hinsicht. Damals, Mitte Januar 2019, als das Reisen noch uneingeschränkt möglich war und die Coronapandemie als rein lokales Phänomen in einer Millionenstadt in China erschien. Und aus sportlicher Sicht: „Ich war damals auf Dienstreise in Japan und habe aufgrund der Zeitverschiebung erst am frühen Morgen, kurz nach dem Aufstehen, die Nachricht erhalten, dass Schalke mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen hat“, erinnert sich Fischer, Vorsitzender des FC Schalke 04 Fan-Club Müsse, an den 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga zurück.

Damals dachte er, dass der Tabellenfünfte Schalke 04 mit einer Serie vielleicht sogar in die Champions League vordringen würde – ein völliger Trugschluss. Heute, knapp ein Jahr später, liegt hinter der Weltgemeinschaft nicht nur coronabedingt ein Seuchenjahr, sondern auch die einst so stolzen Revierboliden des S04 sorgten dafür, dass ihre Anhänger auch aus sportlicher Sicht litten. Nach dem 2:0-Erfolg über die Gladbacher folgten 30 Ligaspiele ohne Sieg, was den Schalkern mit vier mageren Zählern den letzten Tabellenplatz beschert. Der Uralt-Rekord von Tasmania Berlin, die in der Saison1965/66 31 Spiele sieglos blieben, droht bereits an diesem Wochenende zu fallen.

Doch Fischer ist an dieser Stelle wichtig, dass man das Leid, das mit der Pandemie einhergeht, nicht mal annähernd mit den Konsequenzen der Erfolglosigkeit eines schlecht geführten Bundesliga-Vereins zu vergleichen ist: „Das Coronavirus hat uns so viel Elend gebracht, da resümiert man für sich selber schon, was im Leben wichtig ist. Und das ist ganz sicher nicht der Fußball, sondern die Gesundheit und die Gemeinschaft“, so der 49-Jährige.

Als die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Infektionen durchgesetzt wurden, habe sich auch das Leben im Fan-Club Müsse verändert. „Wir haben beschlossen, dass wir uns zu hundert Prozent daran halten, da wir die Regelung, dass die Bundesliga ohne Zuschauer stattfindet, zwar als schade, aber auch alternativlos ansehen“, so Fischer, der mittlerweile die Spiele seines Herzensvereins zuhause ganz coronakonform mit seinem Sohn schaut.

Gegen Top-Clubs bleibt der Fernseher aus

Bei Thorsten Gans, dem ersten Vorsitzenden des Schalke Fanclubs „Wittgensteiner Knappen“ schaut das ganze recht ähnlich aus. „Eine Zeit lang habe ich gedacht, dass mir gar nichts fehlt, aber inzwischen bin ich voll im Abstiegskampf und gucke die Spiele gespannt vorm Fernseher.“, erzählt er. Ihm gehe jedoch das „Rumgehacke" auf dem Verein ziemlich auf die Nerven: „Ich habe vor kurzem erst mein Sky-Abo gekündigt, nachdem die Mannschaft beim Sieg gegen Ulm so dargestellt wurde, als ob dort keiner Fußball spielen könnte.“

Peter Roth, der zweite Vorsitzende des Schalke Fanclubs „Glück Auf Benfe“ hingegen guckt nur noch die Partien, in denen die Schalker eine seiner Meinung nach realistische Chance auf eine Punktausbeute haben: „Meistens gucke ich die erste Halbzeit oder bis zum 0:1 und schalte danach in die Konferenz.“. Auf die Spiele gegen Topmannschaften wie Leverkusen oder Gladbach habe er „gleich verzichtet“.

„Würden sofort einen Bus voll bekommen“

Abgesehen von den finanziellen Einbußen, die Schalke durch die fehlenden Zuschauereinnahmen hinnehmen muss, sind sich alle drei aber unsicher, ob die Mannschaft mit Unterstützung der Fans im Stadion in den vergangenen Monaten nicht doch mal ein Ligaspiel gewonnen hätte. Fischer: „Das Schalker Publikum ist sehr sensibel, aber wenn es eine Mannschaft sieht, die auf dem Platz ackert und kämpft, honoriert es das Malochen mit Unterstützung, aber diese Einstellung hat das Team zuletzt einfach vollständig vermissen lassen.“ Wenn er sich die Spiele anschaut, ärgert er sich während der 90 Minuten, danach sei die Geschichte aber wieder vergessen – „es gibt derzeit Wichtigeres!“, so Fischer.

Jedoch liegt durch die Coronamaßnahmen auch das Fanclubleben weitestgehend still. Für Gans waren „das Schockturnier, die Winterwanderung, das Kartoffelbraten oder die Jahreshauptversammlung“ neben den eigentlichen Spieltagen immer „die Highlights des Jahres“. Doch inzwischen beschränke sich der Austausch fast nur noch „auf den Austausch in der Whatsappgruppe an Spieltagen“. Trotz allem ist er sich sicher: „Wenn am Wochenende wieder Zuschauer rein dürften, dann wären wir alle heiß und würden einen Bus voll bekommen!“ Schlechte Zeiten gehören schließlich zum Leben eines Schalke-Fanclubs dazu und sind kein Grund, das Team hängen zu lassen, wie es beispielsweise im Ibo-Song „Blau und Weiß“ besungen wird: „Das ist die Königin, mit Schrammen im Gesicht!“

Gemeinschaftserlebnis wichtiger als Resultate

Auch Fischer fehlt die Gemeinschaft, die es rund um einen Spieltag auf Schalke (oder auswärts) gibt. „Die gemeinsamen Fahrten mit den Mitgliedern, bekannte Gesichter auf der Tribüne und das Anstoßen vor oder nach den Spielen sind immer fast noch wichtiger als die 90 Minuten im Stadion und fehlen uns alle sehr“, ergänzt Fischer.

Sein Fan-Club hat insgesamt fünf Dauerkarten, für die der Verein dem Fanclub in der vergangenen Saison als Ersatz für den Spielausfall Schalke-Trikots angeboten hatte. Als der Fan-Club das dankend ablehnte, war die Rede von einer Gutschrift, die dann zieht, wenn wieder Spiele vor Publikum stattfinden. Da dieses Szenario derzeit undenkbar ist, wurde die Entscheidung von den S04-Verantwortlichen weiter aufgeschoben. „Wir würden prinzipiell auf die Hälfte des Geldes verzichten, um den Verein zu unterstützen“, gibt sich Fischer solidarisch. Hoffnung, dass für den S04 wieder bessere Zeiten kommen und der Traditionsverein vielleicht doch noch die Klasse hält, hat Fischer indes nicht. „Der Abstieg wird wohl kommen und ist dann sicherlich kein Weltuntergang.“ Es sei letztlich nur Fußball.

Die Bedeutungslosigkeit droht

Auch Roth sieht den Abstieg als eine logische und wohl nahezu unvermeidbare Konsequenz aus der Misswirtschaft der letzten Jahre an: „Auch nach dem Transfer von Sead Kolasinac und mit einem neuen Trainer sehe ich keine Chance, den Abstieg irgendwie vermeiden zu können.“ Er ist sich aber sicher, dass er auch in der Zweitklassigkeit seinem Verein die Treue halten wird: „Auch in Liga zwei werde ich weiter zu den Spielen fahren! Sollten wir die Lizenz nicht bekommen, muss ich mir nochmal Gedanken machen.“ Um diesem Szenario entgehen würde er „einen Großteil der Spieler verkaufen, um noch ein paar Schulden abbezahlen zu können.“ Damit würde der Verein ein bisschen besser in die nächste Saison starten.

Sollte der schlimmste Fall eintreten und Schalke einen Neuaufbau auf Amateurebene starten müssen, sieht Gans jedoch düstere Zeiten auf den Verein und die Anhänger zukommen: „Mal abgesehen von der Bedeutungslosigkeit würde dem Verein mal mindestens eine ganze Generation an Fans wegbrechen.“ Denn gerade Jüngere würden laut Gans so „den Bezug zum Verein verlieren und sich vielleicht einfach einen anderen Verein in den oberen Ligen suchen.“, den sie am Ende verfolgen. Für ihn selbst, der schon zwei Abstiege miterlebt hatte wäre das Ganze „nicht so tragisch“, man müsse aber „das große Ganze betrachten“. Bleibt abzuwarten ob die Anhängerschaft der Königsblauen in naher Zukunft nochmal ein Bundesligaspiel in ihrer Veltins-Arena sehen werden oder ob das Steigerlied fortan in Liga zwei erklingen wird.