Schachsaison 2019/20 soll 2021 abgeschlossen werden

Die im März jäh von der Coronapandemie unterbrochene Schachsaison soll noch zu Ende gespielt werden – im neuen Jahr. Der Schachbezirk Siegerland hat sich der Regelung des Schachbunds Nordrhein-Westfalen angeschlossen, der die Saison 2019/20 auf das Jahr 2021 ausdehnt, womit die Saison 2020/21 entfällt.

„Die Rest-Saison könnte ab Mitte Januar beginnen, aber das halte ich so früh für unwahrscheinlich“, sagt Hans-Jürgen Orthmann, Vorsitzender des Schachbezirks Siegerland. Unter Zugzwang stehen die Vereine in dieser Sache indes nicht. Weil nur maximal drei Termine je Gruppe offen sind, können diese auch im Frühjahr und theoretisch auch im Sommer über die Bühne gehen.

Bezirk verzichtet auf Reuegeld

Befürchtet werden dabei einige Nichtantritte. „Es hat in einigen Vereinen Abmeldungen und Austritte gegeben, so dass vielleicht einige Mannschaften nicht mehr antreten können“, berichtet „Sehne“ Ortmann. Der Kirchener betont, dass der Bezirk wegen der Umstände auf die Erhebung des dann vorgesehenen Reuegelds verzichten wird.

Der Schachverein Bad Laasphe blickt der Rest-Saison mit gemischten Gefühlen entgegen. Zwar habe es bislang erst einen Austritt gegeben. Es gibt jedoch ein Aber: „Ob wir mit allen Mannschaften weiterspielen können, ist offen“, sagt der Vorsitzende Ulrich Käppele. „Die dritte Mannschaft werden wir vielleicht opfern müssen.“ Das Team um Christian Hundte und Kai Lante ist Zweiter in der Kreisliga.

Die „Zweite“ ist Siebter in der Bezirksliga und hat den Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern, während die erste Mannschaft an der Spitze der Verbandsklasse steht. Ein Sieg aus den verbleibenden beiden Partien würde den Aufstieg bedeuten. „In der Verbandsliga haben wir noch nie gespielt, das wäre eine tolle Sache“, sagt Käppele.

Internetturniere kaum nachgefragt

Fraglich ist, abhängig von den Corona-Auflagen, ob das Spiellokal in Feudingen für Partien genutzt werden kann. Für rund zwei Monate hatte der Verein in seinem Trainingsraum im Haus des Gastes wieder mit Präsenzschach begonnen, ehe die „zweite Welle“ dem wieder einen Riegel vorschob.

Internetturniere haben sich während Corona übrigens nur sehr begrenzt als Alternative etabliert. „Diese Turniere sind Geschmackssache. Einige haben großen Gefallen daran, andere weniger“, berichtet Orthmann: „Bei uns ist ein Bezirksturnier gemacht worden, gab es aber so wenige Teilnehmer, dass wir es nicht wiederholt haben.“