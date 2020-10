Der Sommer-Grand-Prix ist ausgefallen, der Continental-Cup ebenso und der neu geschaffene Frauen-Weltcup startet erst im Dezember – so wurde der Alpencup in Klingenthal am Wochenende zur ersten internationalen Standortbestimmungen bei den Nordischen Kombiniererinnen. Mittendrin im Treffen der besten Juniorinnen aus Österreich, Italien, Tschechien, Großbritannien und natürlich Deutschland war Emily Schneider vom SC Rückershausen, die sich auf den Plätzen 10 und 11 im vorderen Mittelfeld der Wettkämpfe einsortierte und damit glücklich war. „Ich bin sehr froh über die Resultate“, schrieb die Rückershäuserin im sozialen Netzwerk „Instagram“.

Marie Nähring überrascht Positive Akzente setzte die in der Vorsaison von Verletzungen und Stürzen gebeutelte Marie Nähring vom SK Winterberg, die nach Platz neun am Samstag einen starken fünften Platz im Sprint am Sonntag folgen ließ – als zweitbeste Deutsche. Im nationalen Vergleich weiter führend ist die Sächsin Jenny Nowak (SC Sohland), die einen Wettkampf gewann und den anderen als Zweite beendete. Sie dürfte für den ersten Weltcup gesetzt sein.

„Es waren alle guten Kombiniererinnen mit am Start und einige aus dem Bundeskader habe ich hinter mir gelassen“, freute sich Schneider darüber, dass sie sich als viert- bzw. sechstbeste Deutsche auch im nationalen Vergleich ordentlich verkaufte, womit sie bei Bundestrainer Klaus Edelmann wieder eine Rolle spielen dürfte, wenn es im Winter um die Verteilung von Startplätzen in den internationalen Serien geht. Eine wichtige Rolle dürfte in diesem Zusammenhang natürlich auch die Deutsche Meisterschaft spielen, die am Freitag und Samstag am kommenden WM-Ort in Oberstdorf über die Bühne geht.

Platz fünf nach dem Springen

Emily Schneider hofft, dass sie auch dann wieder ihre gute Form im Skisprung ausspielen kann, die am Wochenende die Basis für die Resultate in Sachsen waren. Auf der großen Vogtlandschanze (K77) erzielte sie bei nasskalten Bedingungen mit Weiten von 70,5 und 69,5 Metern die fünft- und achtbeste Weite im 30-köpfigen Starterfeld.

Dies ist bemerkenswert, weil die Rückershäuserin 2018 und 2019 ihre deutlich stärkere Disziplin im Skilanglauf bzw. Skirollern hatte, wo sie nun im Vergleich zur Konkurrenz an Boden verlor. 13:43,9 Minuten über 4,4 Kilometer auf der Skirollerbahn am Samstag bedeuteten 1:14 Minuten Rückstand auf die beste Läuferin, Emilia Görlich (WSV Lauscha). Im „Sprint“ über die kürzere Distanz sah es dann ähnlich aus.

Klaus Edelmann (links), Frauen-Bundestrainer für die Nordische Kombination, hat die Entwicklung von Emily Schneider jetzt wieder fest im Blick. Foto: Jan Simon Schäfer

„Ganz ehrlich: So ganz erklären kann ich mir das auch nicht. Aber es läuft einfach beim Sprung“, freut sich Schneider über den Aufwind im Sprung. Die Einbußen in der Ausdauerdisziplin sind hingegen logisch und leicht zu erklären. Von Mitte Dezember bis zum Frühjahr musste die 17-Jährige krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen, im Sommer wurde sie dann durch einen Handbruch sowie zuletzt durch eine Corona-Quarantäne-Situation (ohne positiven Fall) für die Schüler des Winterberger Sportinternats zurückgeworfen.

Fix und fertig nach kurzen Läufen

In Relation zu dieser Vorgeschichte lief es sogar hervorragend – und auch besser als noch vor drei Wochen beim Deutschlandpokal. „Ich habe zwar noch nicht die Laufform wie vor einem Jahr, merke aber, dass ich näher rankomme“, sagt Schneider, die sich mit Grausen an die ersten Ausdauer-Einheiten nach ihrem Pfeifferschen Drüsenfieber zurückdenkt.

„Da bin ich drei Kilometer joggen gegangen, das ist normalerweise kein Ding. Aber da war ich fix und fertig. Das war schon schwierig am Anfang, da hat es mit der Regeneration immer lange gedauert“, sagt Schneider, die zu keiner Zeit daran gedacht hat, die Sache dranzugeben. „Das war keine Option, ich liebe ja meinen Sport.“

Emily Schneider vom SC Rückershausen beim Alpencup in Klingenthal Foto: Jan Simon Schäfer

Während der Quarantäne Anfang des Monats war kein Sprungtraining möglich – und auch alles andere gestaltete sich schwierig. Stabilisationstraining mit Liegestütz und Situps war zu Hause natürlich möglich, Ausdauerläufe und Sprints waren schon deutlich schwieriger zu gestalten. „Zum Glück haben wir einen großen Hof“, schmunzelt Emily Schneider mit Blick auf das Elternhaus.

Sie ist dankbar, in der schwierigen Phase SCR-Trainer Thomas Wunderlich an ihrer Seite gehabt zu haben. „Ohne ihn wäre ich jetzt nicht schon wieder so weit“, sagt die Rückershäuserin, die bei der von unserer Zeitung durchgeführten Ehrung zu den Sportlerinnen des Jahres Dritte wurde: „Er sich über jeden Schritt Gedanken gemacht und sich viel Zeit für das Training genommen.“ Die nächste lange Trainingsphase steht nach der „Deutschen“ am Samstag bis zum Winter-Saisonstart im Dezember an.