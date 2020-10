Auswärts ist für die Fußballer der Sportfreunde Birkelbach nichts zu holen – dieser Satz behält wie seit über einem Jahr seine Gültigkeit. Am Samstag waren die Wittgensteiner im Bezirksliga-Auswärtsspiel beim SV Oberschledorn/Grafschaft zumindest wieder näher dran, etwas Zählbares mitzunehmen. 1:2 hieß es nach der Partie auf dem Schlossfeld-Naturrasenplatz Düdinghausen, wo aufgrund der Wetter- und Platzverhältnisse kein gutes Fußballspiel geboten wurde.

Birkelbach trat zwar mutig und engagiert auf, dominierte die erste Halbzeit, kam dabei aber nicht zu Toren. Die Blau-Gelben spielten sich zwei klare Chancen heraus. Zuerst klärte ein Oberschledorner Verteidiger einen Abstauber von Christoph Stöcker auf der Linie (24.) und nur wenige Minuten später scheiterte Niklas Duchardt an Oberschledorns Torhüter Daniel Rutz.

Für die Sauerländer sprang in der ersten Hälfte eine gefährliche Torchance nach einer Standardsituation heraus, ansonsten hielt Birkelbach die SVO-Offensive, die am Donnerstag noch acht Treffer gegen den TuS Rumbeck erzielte, recht gut in Schach. Es ging mit einem 0:0 in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang nahm das Spiel, welches von langen Bällen geprägt war, dann etwas an Fahrt auf. Davon profitierten zuerst einmal die Gastgeber, die durch Benjamin Sauer einen Doppelschlag landeten (60., 68.) und die gut mitspielenden Birkelbacher damit schockten.

Dominik Szczurek trifft zum Anschluss

Nach einigen Chancen auf beiden Seiten landete eine Birkelbacher Flanke bei Mittelfeldspieler Dominik Szczurek, die dieser aus der Luft pflückte und per Volleyschuss in die Maschen drosch. Die Sportfreunde bemühten sich zwar um den Ausgleich, schafften ihn aber nicht mehr. Kurz vor Schluss kam es lediglich noch zu einer strittigen Schiedsrichterentscheidung, als SFB-Stürmer Stöcker vom letzten Oberschledorner Verteidiger von den Beinen geholt wurde – einen Elfmeter gab der Schiedsrichter aber nicht.

Carsten Roth war nach der Partie zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben gut mitgehalten und waren ebenbürtig. Der Einsatz hat bei allen gestimmt.” Dennoch war er traurig, dass nichts Zählbares mitgenommen wurde: „Wir gehen mit einem 0:0 in die Pause, hätten führen müssen und dann kriegen wir zwei ärgerliche Gegentore. Es war einfach mehr drin.“ In der Tabelle steckt Birkelbach nach der vierten Niederlage im sechsten Spiel vorläufig in der unteren Hälfte fest.

Sportfreunde Birkelbach: Müller – Mehrländer, C. Afflerbach, Althaus, D. Wolf – R. Wolf, Szczurek, Wolzenburg, Engemann – Duchardt, Stöcker.