Thomas Scherzer will am Olper Kreuzberg punkten

Fußball-Landesliga Salchendorf peilt im Kellerduell in Olpe ersten Sieg 2023 an

Salchendorf/Olpe. Landesliga-Aufsteiger will im wichtigen Nachholspiel beim Tabellennachbarn wichtige Punkte im Abstiegskampf holen

Für Fußball-Landesligist Germania Salchendorf geht es binnen vier Tagen zwei Mal in den Kreis Olpe. Am Donnerstag um 19.30 Uhr muss der Aufsteiger zum Nachholspiel bei der SpVg Olpe antreten. Und am Sonntag um 15 Uhr geht es für das Team von Trainer Thomas Scherzer zum Westfalenliga-Absteiger FSV Gerlingen.

Die Partie am Donnerstag auf dem Olper Kreuzberg ist für beide Mannschaften enorm wichtig. Der Tabellenzehnte, SpVg Olpe, steht mit 22 Punkten nur einen Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Germania Salchendorf rangiert mit einem Punkt mehr auf Platz neun. Beide Mannschaften haben im Jahr 2023 noch kein Spiel gewonnen. Olpe holte in drei Partien zwei und Salchendorf in zwei Spielen einen Zähler.

Halbe Liga im Abstiegskampf

Salchendorfs Trainer Thomas Scherzer ist sich der Wichtigkeit des Spiels bewusst: „In der Tabelle ist die Luft verdammt eng. Neun Mannschaften befinden sich im Abstiegskampf. Olpe und wir sind dabei. Nach der 0:1-Niederlage am 12. Februar gegen Bad Westernkotten hatten wir eine Woche mehr Zeit, uns zu schütteln. Olpe verlor ja am letzten Samstag in Brilon. Vielleicht sind sie dadurch aber auch etwas mehr im Rhythmus. Wir wollen aber sehen, dass wir diese Woche erfolgreich gestalten. Und damit wollen wir am Donnerstag in Olpe beginnen. Wir möchten Olpe nicht nur Paroli bieten, sondern auf jeden Fall auch etwas Zählbares, möglichst drei Punkte, mitnehmen.“

Thomas Scherzer warnt aber auch vor dem heutigen Gegner: „Das wird ein sehr schweres Spiel. Die Olper stehen unter Wert in der Tabelle. Wir müssen alle Tugenden wir Kampf und Einsatz raushauen, um in Olpe zu bestehen.“

Definitiv fehlen wird Dominik Meiswinkel, der beim 1:1 in Dröschede die Rote Karte sah und vier Wochen Sperre bekam.

