In der Kreisliga B siegen Aue-Wingeshausen und Diedenshausen souverän, während sich Edertal schwer tut.

Sportfreunde Edertal – Spielvereinigung Kredenbach/Müsen 4:3 (2:1). Die Edertaler betrieben in der Anfangsphase Chancenwucher, kamen aber trotzdem zu zwei Toren. Erst köpfte Michael Prib (13.) ein, ehe Jan Grebe per sehenswertem Heber nachlegte (20.). Die bis dato überforderten Gäste kamen überraschend durch einen Weitschuss von Luca Schumacher zum Anschluss (22.).

Nach der Pause erhöhten Steffen Linde (55.) per Kopf und Dominik Szczurek (75.) mit einem Volleyschuss auf 4:1 – die vermeintliche Entscheidung. Doch durch zwei schnelle Angriffe, die Philipp Beusen (79./80.) stark veredelte, kämpfte sich „SKM“ zurück. Trotzdem brachte Edertal den Sieg gut über die Zeit. „Ich bin mit der Moral der Mannschaft sehr zufrieden“, erklärte Sören Münker, Trainer der SKM.

TSV Aue-Wingeshausen – SV Dreis-Tiefenbach 2:0 (1:0). Der TSV tat sich mit dem körperbetonten Spiel der Gäste schwer. Erst Marc Koch besorgte die verdiente Führung, nachdem er drei Gegenspieler stehen ließ und abschloss (45.). In Halbzeit zwei wurden die Dreis-Tiefenbacher nach einem Fehler der Gastgeber gefährlich, doch Jens Sonneborn klärte zwei Meter vor der Linie. Dann trat Dreis-Tiefenbachs Maximilian Nöller gegen TSV-Spieler Dennis Treude nach und flog vom Platz (65.). Der TSV nutzte die Überzahl in der Folge: Niklas Dohle spielte zu Maximilian Schreiber (70.), der das zweite Tor erzielte. „Der Gegner hat seit Minute eins versucht das Spiel kaputt zu machen“, ärgerte sich TSV-Trainer Torben Belz, über die Gäste.

TSV Weißtal II – VfB Banfe 1:0 (0:0). In Halbzeit eins verzeichnete der TSV Weißtal II ein Chancenplus, das aber noch nicht zum Erfolg führte. Auf der Gegenseite vergab Alexander Klaus freistehend aus sechs Metern (26.). Nach Wiederanpfiff war es dann Simon Grisse, der aus dem Getümmel im Strafraum gedankenschnell den Ball zum Sieg für den TSV über die Linie stocherte (68.). Den Schlusspunkt setzte ein Pfostenschuss von Banfes Nils Poburski. VfB-Trainer René Röthig: „Ein Unentschieden wäre definitiv gerecht gewesen.“

TuS Diedenshausen – FC Hilchenbach 3:0 (1:0). Direkt nach dem Anpfiff schnappte sich Michael Bender den Ball und drosch den Ball zur Führung in die Maschen – 1:0 für Diedenshausen (1.). Erst in Hälfte zwei kämpfte sich Hilchenbach in die Partie, das Tor machte aber wieder der TuS: Daniel Wahl traf per Abstauber zum 2:0 (55.). Kurz darauf schnürte der überragende Bender (65.) seinen Doppelpack. „Erstes Spiel zu Hause und der erste Dreier, ich bin zufrieden“, jubelte TuS-Trainer Björn Kleinwächter.

SV Grün-Weiß Eschenbach – SV Oberes Banfetal 3:7 (1:3). Ein Dreierpack von Marco Sabau (35./56./69.) und ein Doppelpack von Bruder Benyamin (30./80.) sowie Tore von Philipp Schäfer (43.) und Dominik Wick (70.) sorgten für den verdienten Sieg des SV Oberes Banfetal.

Daran änderten auch die Tore des SVE durch Robin Berghäuser (18.), Oliver Nickel (50.) und Dennis Stumpe (78.) nichts mehr. „Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz und das ist möglich“, so SVO-Trainer Marco Schiavone.