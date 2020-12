RSVE-Trainer Caslav Dincic „geht die Pause an die Substanz“

„Es hatte gerade angefangen, wieder Spaß zu machen.“ Ein Satz, der von der Mehrheit der Sportler in unserem Beritt gekommen sein könnte auf die Frage, wie es denn so geht in diesen Tagen. Ende November, Anfang Dezember: Es wird grauer, dunkler, kälter - und es ist Corona.

RSVE-Trainer Caslav Dincic mit Spieler Tim Henrich. Foto: Verein

Wir haben mal bei Caslav Dincic nachgefragt, der ja aus Serbien stammt, andere Temperaturen gewöhnt ist und sich in dieser kalten Jahreszeit sowieso schon am liebsten versteckt. Als Handball-Trainer aber ging das in den mittlerweile vielen Jahren seiner Tätigkeit im Siegerland in der Vergangenheit kaum. Da musste erst das Corona-Jahr 2020 kommen.

Langeweile macht sich breit

„Und so, wie es jetzt ist, macht es natürlich auch keinen Spaß“, ist der als „harter Hund“ bekannte Coach, der aktuell den RSVE Siegen in der Verbandsliga betreut, sicher, dass die Zeit des handballerischen Darbens so langsam an die Substanz aller Akteure geht.

„Das ist sehr langweilig“, bekennt Dincic. Er ist zwar mit seinen Jungs in Eiserfeld in der Watts-App-Gruppe verbunden, hat ihnen die Aufgabe gegeben, sich mit Lauf- und Krafttraining sportlich über Wasser zu halten, „doch ohne Wettkampf, ohne spezifisches Arbeiten in der Halle und am Ball und den Versuch, alle spielerisch nach vorne zu bringen, ist das schon eine sehr schwere Zeit für uns “.

Verschlankte Ligen Im Handball-Verband Westfalen hatte man vorausschauend geplant, die Ligen verschlankt. Das Ausspielen der Vorrunden von der Ober- bis zu den Bezirksligen dürfte ab Ende Februar, wenn der Re-Start erfolgen soll, möglich sein. Wie es danach weiter geht, ob Endrunden gespielt werden können, steht indes noch in den Sternen.

Nach dem schweren Jahr ohne Punktspielsieg in der Saison 2019/20 und dem am Ende glücklichen Ausgang der Abbruchspielzeit, als dem RSVE quasi der Klassenerhalt geschenkt wurde, sei seine junge Mannschaft so langsam aber sicher auf einem Niveau angelangt, wo sie in der Liga wieder mitsprechen könne. Zu einem Sieg hatte es in den beiden bis zum 10. Oktober absolvierten Spielen zwar noch nicht gereicht, doch zumindest im bislang einzigen Heimspiel am Richerfeld gegen den OSC Dortmund hatte sich angedeutet, dass eine erfolgreichere Saison als die vorausgegangene gespielt werden könnte.

22:23 hatten die jungen Eiserfelder die Partie gegen die Dortmunder verloren - nach langer Zeit wenigstens mal wieder nur eine knappe Niederlage.

Vor dem Fernseher

„Es hatte sich auch im Training schon gezeigt, dass sich was bewegt“, war Caslav Dincic nach den deprimierenden Monaten ohne jede Chance wieder optimistisch gestimmt. „Es sind 15, 16 Jungs immer dabei gewesen und es hat sich gezeigt, dass der RSVE in der A- und B-Jugend gute Grundlagen gelegt hat.“

Die Pause, die nun bereits seit Beginn der Herbstferien andauert, hat der insgesamt positiven Entwicklung natürlich keinen Dienst erwiesen. „Ich weiß, dass es allen schwer fällt, mit dieser Situation umzugehen“, kann sich Caslav Dincic in die Gefühlswelt der jungen Handballer hineinversetzen. „Sie sitzen zu Hause, langweilen sich. Denen geht es nicht anders als mir“, lächelt der Trainer, der sich an ähnliche Zustände wie in diesem Lockdown natürlich ebenso wenig erinnern kann, wie alle anderen Sportler, die im Amateurbereich von den Corona-Maßnahmen betroffen sind.

Ab Februar wieder in die Hallen?

Dincic selbst verbringt viel Zeit vor dem Fernseher, wo es die Handball-Bundesliga zu sehen gibt, die Champions League und bald ja auch die Weltmeisterschaft. „Da gibt es ja wenigstens Anschauungsunterricht“, so der Trainer, der zudem ausgedehnte Spaziergänge unternimmt, ein gutes Buch zu schätzen weiß.

„Ich denke, dass es im Februar wieder in die Hallen geht“, denkt er an den Handball. Ob es dann zu einer ganzen Saison reichen wird? „Eher nicht...“, ist Dincic skeptisch. Hauptsache aber, dass der Spaß noch mal zurückkehrt.