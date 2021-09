RSVE Siegen: Das Ende einer Leidenszeit

Siegen. Nach zwei entbehrungsreichen Jahren geht es aufwärts beim Handball-Verbandsligisten RSVE Siegen. Die ersten Ergebnisse sind ermutigend.

Was passierte am 14. September 2019, also auf den Tag vor fast genau vor zwei Jahren? Damals gewann der RSVE Siegen in der Handball-Verbandsliga das Auftaktspiel der Saison 2019/20 gegen den SuS Oberaden mit 33:27. Was folgte, waren 18 sieglos Partien mit nur zwei Punkten, der letzte Platz und der Abstieg in die Landesliga – hätte nicht Corona dazwischengefunkt. Die Saison wurde nach 19 von 26 Spieltagen abgebrochen und annulliert mit der Folge, dass der RSVE Siegen in der Liga bleiben durfte. Gleiches wiederholte sich in der Spielzeit 2020/2021, allerdings bereits nach zwei Partien.

Und jetzt? Das Team von Trainer-Haudegen Caslav Dincic hat am Samstag den gordischen Knoten durchschlagen, mit dem 34:31 in Hohenlimburg diese lange Misserfolgsserie durchbrochen und mit 3:1 Punkten sogar einen nahezu perfekten Start erwischt. Jetzt aber von der immer noch jungen Mannschaft weitere Wunderdinge zu erwarten, sie sogar fest im oberen Drittel der neusortierten Verbandsliga zu sehen, wäre vermessen.

Sicher, die vielen Youngster sind inzwischen älter, sind reifer geworden, haben fleißig trainiert, wenn es erlaubt war, doch ein Problem konnte nicht gelöst werden: Es fehlt ihnen nach wie vor an Spielpraxis. Von daher ist auch in dieser noch frischen Saison Geduld gefragt, sollte nicht zu viel erwartet werden und sind Rückschläge zu erwarten. Die bislang errungenen drei Punkte in zwei Spielen sind drei gegen den Abstieg, nicht mehr, aber auch nicht weniger.