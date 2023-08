Handball-Landesliga RSV Siegen will irgendwann zurück in die Verbandsliga

Eiserfeld. Für die nächste Saison peilt der Handball-Landesligist aber erstmal maximal Platz unter den besten Vier an.

Bevor der RSVE Siegen am 26. August bei der HSG Hohenlimburg in die neue Saison der Handball-Landesliga startet, steht eines bereits fest: Der „Jugendstil“ wird im Team von Trainer-Dauerbrenner Caslav Doncic auch in der anstehenden Spielzeit, seiner jetzt fünften in Eiserfeld, gepflegt.

„Wir haben in der abgelaufenen Saison deutlich festgestellt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so der serbische Coach, „wir haben große Fortschritte gemacht. Und diesen Weg wollen wir fortsetzen.“ Und irgendwann, dabei lächelt der als „harter Hund“ verschriene Trainer aus Kreuztal, „wollen wir das auch wieder in der Verbandsliga unter Beweis stellen. Ob es denn schon in dieser Saison so weit sein könnte mit einem Aufstieg, fragen wir. Dincic zuckt mit den Schultern. So sehr festlegen, soll das heißen, mag er sich nicht. Vielmehr spricht er von einem Platz unter den ersten Sechs, „vielleicht auch vier…“, aber nach ganz oben schaut er nicht.

Nach Rang drei in der Spielzeit 2022/2023, als nur Meister SG Ruhrtal und die inzwischen in die Bezirksliga zurückgezogene HSV Plettenberg/Werdohl besser dastanden, will man sich in diesen Regionen stabilisieren. Ein Maßstab aber sei die vergangene Saison nicht, so Dincic. „Dafür ist sie nach den Corona-Jahren zu sehr zerstückelt gewesen, mit einem Spielplan, der viel zu viele Pausen enthielt, der immer wieder Rhythmus-Probleme hervorrief.“

Mit Schürholz ein Neuzugang

Sein junges Team um den im Vorjahr mit 156 Treffern aus 18 Punktspielen erfolgreichsten Landesliga-Torschützen Nils Büttner sei „aber wieder ein Jahr älter geworden, erfahrener und routinierter. Wir haben einen Kader von 14 Spielern - und das ist schon eine echt verschworene Gemeinschaft geworden.“ Bis auf den im vergangenen Jahr gesundheitlich arg gebeutelten Lars Bohne, der nach einem Kreuzbandriss und anhaltenden Schulterproblemen wohl dem Handball endgültig adé sagen und auf seiner Position Rückraum Mitte sicherlich schmerzlich vermisst werden wird, blieb beim RSVE alles beim alten, kam mit dem 19-jährigen Thomas Schürholz aus der A-Jugend des TV Olpe nur ein neues Gesicht hinzu. Er erhält ein Zweitspielrecht in der A-Jugend des TuS Ferndorf.

Mit dem eigenen Nachwuchsmann Philipp Feierabend, der schon im Vorjahr auf einige vielversprechende Einsätze kam, ist weiteres „frisches Blut“ in der Mannschaft, die sich größtenteils von Jugendbeinen an kennt.

Wie gut das Ganze schon harmoniert, erwies sich am vergangenen Samstag im Testspiel gegen den Liga-Nachbarn SG Attendorn/Ennest, den der RSVE in der Rundturnhalle 26:17 (12:10) besiegte und vor allem in Halbzeit zwei eine Leistung bot, der Caslav Dincic Anerkennung zollte. „Da waren Fortschritte erkennbar. In der vergangenen Saison haben wir das Liga-Hinspiel mit einem Tor verloren, hier zu Hause dann das Rückspiel mit einem gewonnen. Ganz enge Spiele waren das, jetzt war es verdientermaßen so deutlich geworden.“

Wie weit die Eiserfelder im vergangenen Spieljahr teilweise schon waren, beweisen aber auch die beiden Siege gegen Meister SG Ruhrtal. Das hatte kein anderer Gegner gegen die Arnsberger geschafft. Das zeigt aber auch, dass es dem jungen Team eben noch an Konstanz mangelte. Ein Mangel, den Dincic abzulegen gedenkt. Die wieder auf 14 Mannschaften angewachsene und auf vier Staffeln reduzierte Landesliga - der RSVE ist zurück in der „Vier“ - wird am Ende wieder ordentlich „gesiebt“. Vier Mannschaften steigen direkt ab, drei weitere müssen in einer Relegation gegen weitere Abstiegsränge ankämpfen. „Bereiche, die wir vermeiden wollen“, ist daher der vom Trainer oben angeführte sechste Platz auf jeden Fall „sicheres Terrain“ für den RSVE - aber eben eines, das nicht Ziel aller Wünsche ist. „Denn irgendwann“, so noch einmal der Coach, „wollen wir wieder zurück in die Verbandsliga. Und dieses „irgendwann“ sollte aus seiner Sicht nicht auf die „lange Bank“ geschoben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein