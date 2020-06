Rothaarbad Bad Berleburg: Die Sauna ist wieder geöffnet

Bad Berleburg. Die Sauna im Rothaarbad ist wieder geöffnet, wegen Corona gibt es jedoch Veränderungen im Schwimmbad. Alles zu Preisen und Öffnungszeiten.

Das Angebot zur Gestaltung der Freizeit in Wittgenstein wächst weiter: Im Rothaarbad Bad Berleburg ist ab dem heutigen Dienstag, 16. Juni, die Sauna wieder geöffnet. Dies ist nach den jüngsten Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung möglich, jedoch gibt es noch einige Auflagen.

So heißt es in der Anlage der neuen Corona-Schutzverordnung, das Saunen mit einer Temperatur von mindestens 80 Grad betrieben werden müssen. Die Bio-Sauna im Schwimmbad Bad Berleburg wird deshalb auf 80 Grad hochgeheizt. Keine Rolle spielt diese Auflage bei der finnischen Sauna und bei der Panorama-Blockhaussauna im Rothaarbad, denn beide haben ohnehin eine Regeltemperatur von 90 Grad. Auch sie können wieder genutzt werden, auf Aufgüsse wird jedoch vorerst verzichtet. Auch der Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewahrt werden.

Ein Sonderfall ist das Dampfbad. Dampfbäder und Saunen dürfen laut der neuen Verordnung mit weniger als 80 Grad betrieben werden, wenn nur die Personengruppen hinein können, die auch gemeinsam in der Öffentlichkeit sein dürfen – dies sind mittlerweile bis zu zehn Personen oder Familien mit Kindern. Da die Dampfbäde r im Rothaarbad nur für vier bis acht Personen ausgelegt sind, werden diese geöffnet – verbunden mit dem Appell an die Besucher, dass sie ihre Verantwortung selbst wahrnehmen und die Dampfbäder dementsprechend nutzen. Beide Dampfbäder, sowohl im Bad unten als auch im Saunabereich, haben einen Ventilator, der permanent Luft absaugt und für frische Luft sorgt.

Sauna im Hallenbad Bad Berleburg sechs Tage pro Woche geöffnet

Geöffnet ist der Saunabereich, bei dem die Nutzung des Hallenbades oder Wellenfreibades inklusive ist, Dienstags, Mittwochs und Freitags von 14 bis 21 Uhr. Samstags läuft der Betrieb von 9 bis 21 Uhr, Sonn- und Feiertags von 9 bis 19 Uhr. Nur für Damen ist die Saunawelt Mittwochs von 14 bis 21 Uhr zugänglich. Montags gibt es keinen öffentlichen Saunabetrieb, abgesehen vom ersten Montag eines jeden Monats – dann gibt es zwischen 14 und 21 Uhr eine Textilsauna, in der die Nutzung in üblicher Badebekleidung möglich ist. (Alle Öffnungszeiten Stand 16. Juni 2020, aktuelle Infos aus der Homepage des Rothaarbades).

Erwachsene zahlen bei einer Nutzung von 2,5 Stunden einen Preis von 11,50 Euro, bei vier Stunden sind 12,50 Euro fällig, die Tageskarte liegt bei 13,50 Euro – die Nutzung des Bades ist inklusive. Für Kinder (bis 16 Jahre) liegen die Preise jeweils vier Euro niedriger (Alle Preise Stand 16. Juni 2020).

„Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht in Schwimmbädern und Saunen nach Angaben des Robert-Koch-Institutes nicht, jedoch sind auch im Rothaarbad die Hygieneanforderungen durch die Badegäste einzuhalten“, wirbt das Schwimmbad Bad Berleburg für einen Besuch der Rothaarsauna.

Folgende Regeln gelten (Stand 16. Juni 2020) weiterhin für den Besuch des Rothaarbades:

Das Ausfüllen des Informationsblattes ist Voraussetzung für den Besuch im Rothaarbad.

Im gesamten Gebäude sind von Gästen geeignete Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen.

Beim Besuch des Schwimmbades haben alle Personen, die nicht nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen sind, immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Personen mit akuten Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atemnot und Geruchs- und Geschmacksstörungen dürfen das Bad nicht besuchen. Auch Personen, die an Corona erkrankt sind oder in Quarantäne sind, haben keinen Zutritt.

Personen, die in 14 Tagen vor Besuch des Bades Kontakt zu an Covid-19-infizierten Personen hatten oder Kontakt zu Personen hatten, die sich in Quarantäne befinden, dürfen das Bad nicht besuchen.