Roth und Nickolai sind für WM in Portugal bestens gerüstet

Neustadt/Aisch. Siegerländer Klassik-Endurofahrer gewinnen ihre Klassen bei Wettbewerben in Neustadt an der Aisch .

Zwei Siegerländer Klassik-Endurofahrer waren am Wochenende zur Klassik-Geländefahrt nach Neustadt an der Aisch ins Karpfenland angereist.

Der MSC Aischgrund im ADAC hatte eine 55 Kilometer lange Runde ausgeschildert, die mit fast 90 Prozent Geländeanteil sehr lang war und drei Malbefahren werden musste. Das hat bei einigen schon zu großen Konditionsproblemen geführt. Schlammige und rutschige Auf- und Abfahrten sowie Feldweg waren sehr schwierig zu bewältigen.

Sven Roth aus Wahlbach auf Kramer 410 ccm/Zweitakt konnte diesmal den Sieg in seiner Klasse einfahren. Auch Rolf Nickolai aus Zeppenfeld auf Kramer 250 ccm/Zweitaktakt belegte in seiner Klasse wieder den ersten Platz.

Sven Roth siegte auch mit der Mannschaft der Enduro-Senioren Deutschland. Bei Rolf Nickolai in der Mannschaft waren beide Kontrahenten ausgefallen. So war keine Wertung möglich. Diesmal war es genau umgekehrt wie eine Woche zuvor in Mauer, wo Nickolai noch Tagesschnellster war, schaffte es diesmal Sven Roth die schnellste Zeit hinzulegen.

Das verregnete Wochenende verschaffte den beiden aber eine Menge Arbeit, denn Sven Roth und Rolf Nickolai werden nächste Woche bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft den sogenannten Sixdays der Vintage-Enduro (Klassikenduro) in Portugal in Santiago do Cacem antreten. Hier gibt es insgesamt vier Fahrtage mit je 140 Kilometern Fahrstecke, wobei am letzten Tag das Abschluss-Moto-Cross direkt in Santiago do Cacem stattfindet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein