Rolf Dickel und die Leichtigkeit des Trainer-Seins

Trainer-Routinier Rolf Dickel steht also fortan beim TuS Dotzlar an der Seitenlinie. „Warum tut er sich das an?“, ist natürlich die falsche Frage, weil sie in eine kausale Richtung zielt, die von Begriffen wie Nutzen, Logik oder Mehrwert ausgeht. Bei Trainer-Typen wie Friedhelm Funkel zum Beispiel ist das ähnlich. Sie könnten die Wochenenden im Garten oder in der Natur verbringen. Doch es sind fußballverrückte Seelen, in deren Kosmos die rationale Frage nach dem Warum geradezu lächerlich erscheint. Sie machen es, weil sie nicht aufhören können sie selbst zu sein.

Immer bestens vorbereitet

Rolf Dickel hat den TuS Dotzlar zur Rückrunde übernommen. Zuvor war er Trainer der SG Laasphe/Niederlaasphe. Foto: Peter Kehrle

Doch wofür steht Dickel und was davon kann dem TuS Dotzlar helfen? Da ist erstens dieses enzyklopädische Wissen. Wer ihn kennt, weiß, dass er jeden kennt. An einem Freitagabend ins tiefste Sauerland fahren, um den kommenden Gegner in fünf Wochen zu analysieren? Eine Selbstverständlichkeit. Deshalb weiß Dickel auch, wer bei Kückelheim auf der linken Seite mit zwei rechten Füßen rumeiert. Und das führt zu Punkt zwei: eine mangelhafte Vorbereitung ist ausgeschlossen. Dickel-Teams wissen immer, was auf sie zukommt und vor allem, was sie selbst (nicht) können. Und das führt zu Punkt drei: Dickel ist Realist. Selbstüberschätzung gegen qualitativ bessere Gegner ist ihm ebenso fremd wie Arroganz gegenüber vermeintlich schwächeren. Bei all dem wird das junge Team des TuS Dotzlar lernen, dass Fußball ein Mannschaftssport ist und nicht der Selbstinszenierung dient. Wer das kapiert, wird nicht nur für die Kreisliga, sondern auch fürs Leben lernen.

