Eiserfeld und der heimische Fußball trauern um einen Sportkameraden und Funktionär, der, wie sein früherer Kreisvorsitzender Jürgen Böcking sagt, „in die Welt passt.“ Doch jetzt bleiben nur Trauer und Erinnerungen zurück an Robert Buckard, der am 8. November 2023 im Alter von 74 Jahren gestorben ist. „Er hat sich eingebracht, bei Buckards in der Küche war die Schaltzentrale“, ist auch einer der längsten Weggefährten, der Eiserfelder Uli Steiner tief traurig, der die Todesnachricht erst Tage später auf einer Fernostreise in Indien erfahren hat. „Hoffentlich bin ich rechtzeitig zurtück, ich wäre sehr traurig, wenn ich Roberts letzten Weg nicht mitgehen könnte.“

Robert Buckard, der am 12. Februar 1949 in Eiserfeld das Licht der Welt erblickte, lebte auch nach seiner abwechslungsreichen beruflichen Zeit in Andernach am Rhein seit 1991 mit seiner Familie im elterlichen Haus an der Freiengründer Straße in Eiserfeld und fand auch dort den Weg zum Fußball. Mit Klaus-Dieter Steiner spielte er beim RSV in einer Mannschaft, doch schnell wurde seine Begabung zum Ehrenamt erkannt - und von Uwe Boger für die Vorstandsarbeit in der DJK SF Eiserfeld gewonnen. „Mein Vater als Geschäftsführer (von 1992 bis 2000) und später stellvertretender Vorsitzender (von 2003 bis 2010) und ich als Jugendtrainer“, so sein Sohn Heiko, den die ehrenamtliche Tätigkeit ebenfalls bis heute nicht losgelassen hat - ob beim Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz oder dem Anti-Drogen-Turnier, das gemeinsam mit der AOK und der Kreispolizei viele Jahre stattfand.

„Die Buckards haben sich einfach immer eingebracht“, so Uli Steiner, der ein Buch aus dem gemeinsamen Leben mit Robert Buckard und seiner Familie schreiben könnte. Auch Stiftungsfeste im Verein und Wanderungen zählten zur gemeinsamen Freizeitgestaltung.

Für seine Verdienste wurde Robert Buckard 1997 als erster heimischer Funktionär für die Verleihung des DFB-Ehrenamtpreises vorgeschlagen und schaffte es in den „Club 100“ (die zu einem Länderspiel des DFB eingeladen wurden). Robert Buckard wurde 1998 Kreispokal-Spielleiter - eine Tätigkeit, die er bis zum Schluss ausübte. 2019 wurde Robert Buckard die FLVW-Ehrennadel in Silber verliehen - Gold hätte 2024 angestanden, das er nun nicht mehr erlebt .

Robert Buckard, der nach seiner Zeit am Rhein mit der Familie ins Siegerland zurückkehrte, war beruflich bis zum Ruhestand im Kreis-Gesundheitsamt tätig. In den letzten Jahren zog er sich, gesundheitlich bedingt, zurück. Nach einer schweren Operation in Marburg starb er in einem Pflegeheim in Haiger. Familie und Freunde nehmen am 22. November (12.30 Uhr) nach der Andacht in der Halle des Hermelsbacher Friedhofs im Friedwald Abschied.

