René Röthig geht ins vierte VfB-Jahr

Auch der VfB Banfe hat heimlich, still und leise in der Vorweihnachtszeit mit seinem Trainerteam, bestehend aus René Röthig und Alexander Friesorger, verlängert und kann nun ganz entspannt in die Rückrunde gehen.

„Wir sind uns schon seit ein paar Wochen einig, wollten es aber nicht an die große Glocke hängen“, erklärte der Vorsitzende Andre Becker. Röthig hatte zuvor die Mannschaft befragt, ob diese weiter mit ihm arbeiten wolle. Das Referendum war eindeutig und so geht der ehemalige Stürmer des TuS Erndtebrück in sein viertes Jahr beim VfB.

„Wir sind mit der Entwicklung absolut zufrieden. Die Mannschaft ist noch unglaublich unerfahren, steht aber dennoch auf dem siebten Tabellenplatz. Für die Rückrunde haben wir uns noch einiges vorgenommen“, so Becker weiter. In der Tat hat sich der B-Ligist im gesicherten Mittelfeld eingefunden und kann getrost den Blick nach oben richten. Weiterhin erfreulich für die Banfer: Die gesamte Mannschaft hat ebenfalls ihre Zusage für das 100-jährige Jubiläumsjahr gegeben. „Das wollen die Jungs nicht verpassen“, schmunzelt Becker, der seinen Verein somit für die nahe Zukunft gut aufgestellt sieht.