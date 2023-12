Regionalliga: Favoriten werden im Siegerland düpiert

Freudenberg/Neunkirchen Sowohl die Freudenberger Männer als auch die VTV-Frauen holen Punkte gegen vermeintliche Top-Favoriten der Liga. So liefen die Spiele.

Gegen absolute Spitzen-Mannschaften in ihren Ligen haben sich die Regionalliga-Volleyball-Mannschaften aus dem Siegerland glänzend aus der Affäre gezogen. Die Freudenberger Männer holten zwei Punkte, die Frauen der VTV Freier Grund wurden mit einem Zähler belohnt. Beide Spiele dauerten jeweils zwei Stunden.

Regionalliga West 2: VC 73 Freudenberg - Moerser SC 3:2 (25:20, 16:25, 20:25, 25:18, 15:9). Die Freudenberger sind immer für eine Überraschung gut - mal für eine negative, dann wieder für eine positive. Am Samstag setzte die Mannschaft wieder ihr gutes Gesicht auf und fügte Spitzenreiter Moerser SC die zwei Saisonniederlage zu. „Wir sind halt eine Wundertüte“, schmunzelte Trainer Norbert Homrighausen.

Nach gewonnenm ersten Satz verloren die Flecker im zweiten den Faden. Moers punktete durch zwei Aufschlagserien und glich zum 1:1 aus. Als sich der Favorit auch den dritten Abschnitt holte und im vierten mit 12:7 vorne lag, wähnte sich Moers bereits auf der Siegerstraße, hatte die Rechnung aber ohne den Gegner gemacht. Freudenberg schlug zurück, ging mit 14:13 in Führung, gab diese nicht mehr ab und spielte sich mit dem 25:18-Gewinn in den Tiebreak. In diesem Entscheidungssatz blieb der Spitzenreiter nur zu Beginn dran. Als sich die Siegerländer aber auf 11:6 abgesetzt hatten, war die Frage nach dem Gewinner beantwortet.

Lob für die Einstellung

Homrighausen lobte: „Diesmal hat die Einstellung der gesamten Mannschaft gestimmt. Das war ja zuletzt nicht immer so.“ Der Coach stellte neben dem ungarischen Zuspieler Tamás Csizmadia auch Youngster Joshua Quandel heraus, der Alexander Mende auf der Mittelposition sehr gut vertrat. Dabei hatte der junge Netphener am Samstag beim NRW-Liga-Spieltag in St. Augustin bereits für die U20 des Dürener TV viel Kraft aufwenden müssen, um zu gewinnen. Übrigens auch gegen den Moerser SC...

Regionalliga West 2, Frauen: VTV Freier Grund - SV Blau-Weiß Aasee 2:3 (25:16, 15:25, 21.25, 25:17, 11:15). Zum Zwei- oder Drei-Punkte-Coup gegen den Tabellenzweiten reichte es für Freier Grund am Ende zwar nicht, unzufrieden war Trainer Alfred Terkowsky aber nicht: „Angesichts von zwei Krankmeldungen am Spieltag und dadurch bedingte Umstellungen war das eine gute Leistung der Mannschaft, die uns für das wichtige Spiel in Gladbeck Mut und Selbstvertrauen geben sollte.“

Diesmal hat die Einstellung der gesamten Mannschaft gestimmt. Das war ja zuletzt nicht immer so. Norbert Homrighausen, Trainer des VC 73 Freudenberg

Es war am ersten Advent ein Auf und Ab in der Rassberg-Sporthalle. Freier Grund startete fulminant, holte sich den ersten Satz klar und verdient mit 25:16. „Da waren wir in allen Belangen besser als Aasee“, so Terkowsky. Nun, dieses hohe Niveau hielten die Südsiegerländerinnen zunächst aber nicht. Der zweite Satz gehörte den Münsteranerinnen, die selbst stärker agierten und auch die sich häufenden Fehler in den VTV-Reihen nutzte. Durchgang drei verlief dann ausgeglichener, aber mit dem besseren Ende für den Favoriten (25:21), der sich im vierten Satz aber einen unerwarteten Durchhänger leistete - ein gefundenes Fressen für die VTV-Frauen, die in dieser Phase mit guten Aufschlägen und starker Blockarbeit agierten. Mit 25:17 entschied Freier Grund diesen Satz überraschend klar für sich, hatte damit den Entscheidungssatz erreicht.

In diesem Tiebreak schien die Partie bei einem 2:8-Rückstand gegen Freier Grund entschieden, doch der dezimierte Kader raffte sich noch einmal auf, hatte die Lücke beim 11:13 fast geschlossen. Zur kompletten Wende reichte es dann aber nicht. „Die Aufholjagd hat dann doch zu viel Kraft gekostet, auch mentale“, sagte Alfred Terkowsky.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein