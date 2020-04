Ralf Bierbaum ist der neue Golflehrer im Wittgensteiner Land

Ralf Bierbaum stellt sich notgedrungen via Youtube bei den Mitgliedern des Golfclubs Wittgensteiner Land vor.

Sassenhausen. Es ist ein Start mit Hindernissen für Ralf Bierbaum, der gerne personenbezogen arbeitet. Den Wittgensteinern stellt er sich via Youtube vor.

Eigentlich wollte der „Neue“ ab dem 2. März richtig durchstarten. Doch daraus wurde nichts für Ralf Bierbaum, dem Nachfolger von Jochen Ziffels als Golflehrer des Golfclubs Wittgensteiner Land.

Erst spielte das Wetter nicht mit und machte mit Regen, Schnee und Graupelschauern einen Strich durch die Planungen. Dann kam die Coronavirus-Pandemie, die Bierbaum zur Kurzarbeit verdammt. Der 49-Jährige kommt aus Münster nach Wittgenstein.

„Er ist ein sehr bodenständiger und umgänglicher Mensch“, sagt Dieter Rehberg über den neuen Trainer auf der Sassenhäuser Höhe. Es ist eine Zusammenarbeit im zweiten Anlauf, denn schon vor zwei Jahren waren die Wittgensteiner mit Bierbaum in Kontakt. „Damals passten die Vorstellungen nicht ganz zusammen, jetzt aber schon“, ergänzt Rehberg.

Bierbaum, der seit 25 Jahren im Geschäft ist, sei ein Trainer, der seine Arbeit zuerst personenbezogen und erst in zweiter Linie über die Technik angehe.

Grußwort an die Mitglieder

Dies belegt auch das Grußwort des „Neuen“, der schon mehrere Landesmeister hervorgebracht hat. „Wir legen gemeinsam das Vorgehen fest. Das könnte sein, dass wir auf dem Platz Strategien zu besseren Scores erarbeiten. Vielleicht möchten Sie aber auch bestimmte Situationen oder Schläge trainieren, die Sie bislang nicht lösen oder anwenden konnten. Oder ich helfe Ihnen, endlich schmerzfrei Golf zu spielen“, heißt es im Schreiben, das der Golfclub auf seiner Homepage .

Golflehrer Ralf Bierbaum stellt sich vor

In einem achtminütigen Youtube-Video, das Bierbaum kürzlich veröffentlicht hat, erläutert er seine Grundsätze: „Es gibt keinen idealen Golfschwung“, sagt Bierbaum und erklärt im folgenden, welche Überzeugungen er mitbringt und welche Ziele er als Lehrer verfolgt.

Golftraining im eigenen Wohnzimmer

Inzwischen hat Bierbaum inzwischen auch ein Video veröffentlicht, in welchem er zeigt, wie in den eigenen vier Wänden die Dosierung beim Putten geübt werden kann. Weitere Videos mit Trainingsvorschlägen im Haus oder Garten sollen ebenso wie Buchempfehlungen folgen. Am Ende erklärt Bierbaum, dass er sich auf den Start der Saison nach Ende der Platzsperre brennt: „Ich hoffe, es geht bald los.