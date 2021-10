Radsport-Spektakel: Marco Hoffmanns wilde Hatz im Steinbruch

Wuppertal/Hadem. Marco Hoffmann aus Hadem hat am spektakulärsten Cross Country-Rennen Deutschlands teilgenommen und schildert seine Eindrücke vom Rennen.

Es war angekündigt als das „wohl spektakulärste Cross Country-Rennen in Deutschland“ – und diesem eigenen Anspruch wurde die Veranstaltung auch gerecht. Das „Red Bull Radical“ im Steinbruch Oetelshofen in der Nähe von Wuppertal bedeutete auch für Marco Hoffmann eine Herausforderung der ganz besonderen Art, zumal eine gezielte Vorbereitung auf solch einen außergewöhnlichen Wettkampf nicht möglich war. Wer hat schon einen Steinbruch als Trainingsgelände vor der Haustür? Der Hademer stellte sich wie mehr als 400 andere Bikerinnen und Biker den Hindernissen.

Fan von außergewöhnlichen Wettkampfformaten Marco Hoffmann, jüngerer Bruder des besten Triathleten aus dem Siegerland, Jonas Hoffmann, liebt ungewöhnliche Wettkampfformate auf dem Mountainbike. Der ehemalige Triathlet bewältigte erst im Juli dieses Jahres die BIKE Transalp, eine Mehr-Etappen-Fahrt durch die Alpen mit einer Gesamtlänge von 572,5 Kilometern und insgesamt 18.836 Höhenmetern auf dem hervorragenden achten Platz. Für dieses Jahr hat sich der 24-Jährige kein größeres Rennen mehr vorgenommen.

„Ich probiere ja gerne neue Sachen aus. Da kam mir dieses Rennen gerade recht“, erzählte Marco Hoffmann, der seit einigen Jahren für das Campana Racing Team aus Leverkusen-Burscheid im Sattel sitzt und in Oetelshofen aus der vierten und letzten Startgruppe den zwar „nur“ rund 15 Kilometer langen, dafür umso spektakuläreren Kurs in Angriff nahm. Der Siegerländer hatte das restliche Feld also vor sich, rollte es förmlich von hinten auf und schaffte es nach dem siegreichen Schweizer Ryf Joris sowie Sebastian Mordmüller und Christopher Maletz (beide Deutschland) mit einer Zeit von 44:44,82 Minuten auf den vierten Platz. Sein Rückstand auf den Gewinner: Rund dreieinhalb Minuten.

Felsen, Schlamm, Reifenriesen

Doch bis er sich über die Platzierung und einen neuen Radhelm als Belohnung freuen durfte, gab es jede Menge Neues zu entdecken und Probleme zu lösen. Ausgehend vom tiefsten Punkt galt es, nach einer kurzen Fahrt durch das Grundwasser des Steinbruchs zunächst die nahezu senkrechte Wand zu erklimmen. Schon da waren Geschicklichkeit, aber auch die richtige Geschwindigkeit gefragt. Dann folgten die „Muddy bridges“, die „schlammigen Brücken“ zu meistern. Die setzten sich aus einem großen Schlammloch und mehreren dünnen Holzplanken zusammen.

Für Platz vier wird Marco Hoffmann mit einem Radhelm belohnt.  Foto: hartmut hoffmann

Weiter ging die wilde Fahrt: Das „Hyper Pumptrack“ hatte seinen Namen der schieren Größe zu verdanken. Um die meterhohen Hügel und Täler, die unter das Bodenniveau reichten, erfolgreich zu bezwingen, war es wichtig, ausreichend Geschwindigkeit zu generieren und zu halten. Wer hier stecken blieb, der musste schieben – oder tragen, so wie beim nächsten Hindernis. Das bestand aus den riesigen Reifen eines gigantischen Muldenkippers. „So etwas hatte ich auch noch nicht gesehen“, so Marco Hoffmann. Dennoch: Auch dieses Ungetüm war für ihn kein Problem.

Mit den ersten kräftezehrenden Kilometern in den Knochen rauschte der Hademer zwischen Blatt und Stamm auf den „Rooty Trails“ in Richtung zweite Rennhälfte. Hier war auch wegen wechselnder Lichtverhältnisse, tückischer Wurzeln und Bäume auf der Strecke höchste Konzentration gefragt. Dann stellte sich noch ein Berg aus Kies und Schotter in den Weg, ehe es allmählich Richtung Ziel.

Das erreichte Marco Hoffmann ebenso ausgepumpt wie von oben bis unten verdreckt, aber als Viertschnellster aller 358 MTB-Artisten, die es über die Ziellinie schafften.