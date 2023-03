Poolbillard: Die Besten der Besten in der City-Galerie

Siegen. Der Conze-Cup lockt die besten Poolbillard-Spielerinnen aus Deutschland. Und dann hat sich auch noch ein sportartenfremder Top-Star angekündigt.

Der Auftakt zur Euro Tour 2023 ist schon wieder Gestern, die sechste Auflage des Conze-Cups ist Morgen: Für Freitag (ab 14 Uhr) und Samstag (ab 14 Uhr) hat die Turnier-Organisatorin und nach ihrem Vorjahreserfolg inzwischen dreimalige Gewinnerin Ina Kaplan vom BC Siegtal 89 acht der besten deutschen Poolbillard-Spielerinnen in die City-Galerie am Siegener Bahnhof zu einer Art gefühlten Deutschen Meisterschaft eingeladen. Schließlich hat Ina Kaplan, selbst mehrfache Deutsche Meisterin und Vize-Europameisterin, für das 9-Ball-Turnier in dem Einkaufs-Palast eine eigene Einladungs-Rangliste auf Grundlage von internationalen und nationalen Ergebnissen entwickelt.

Fünfte bei Euro Tour Ina Kaplan (BC Siegtal) hat unlängst die Euro Tour im 9-Ball auf der ersten Station im Jahr 2023 in Tallinn (Estland) mit Platz fünf eröffnet. Im Viertelfinale der „EPBF Estonia Open“ schied die Setzenerin mit 5:7 gegen Melanie Süßenguth (PBSC Triangel Soltau) aus. Zuvor hatte sich Ina Kaplan in den Vorrunden gegen Johanna Vartiainen (Finnland/7:1) und Helena Nyberg-Benjamin (Schweden/7:3) sowie im Achtelfinale gegen Lena Primus (Österreich/7:6) durchgesetzt. Auf dem Hinflug war ihr Gepäck mit ihren Queues verloren gegangen. Sie habe zum Glück vor Ort Ersatz-Material bekommen, „aber das ist nicht wirklich vergleichbar mit dem eigenen.“ Im vergangenen Jahr war Ina Kaplan Fünfte im Abschluss-Klassement der Euro Tour. Das nächste Turnier Euro Tour findet in St. Johann (14. bis 17. April) in Österreich statt.

Mehr als bei dem Schau-Turnier um Preisgelder in Höhe von insgesamt 2500 Euro geht so derzeit kaum im Frauen-Poolbillard hierzulande: Das erlesene Feld von Weltmeisterinnen, Europameisterinnen und Deutschen Meisterinnen hat das Zeug zur Komplett-Besetzung eines DM-Viertelfinals. Nur, sagt Ina Kaplan: „Bei einer DM kommt das nie so zusammen.“ Die eine oder andere Spielerin sei bei nationalen Titelkämpfen vor der Runde der letzten Acht immer schon ausgeschieden, weil man zuvor bereits direkt aufeinander treffe.

Ina Kaplan, im Vorjahr Fünfte im Abschluss-Klassement der Euro Tour, führt die Rangliste beim eigenen Turnier an. Unlängst schied sie allerdings in Tallinn (Estland) bei der Euro Tour schon im Viertelfinale mit 5:7 gegen Melanie Süßenguth (PBSC Triangel Soltau), Dritte der Einladungs-Rangliste beim Conze- Cup, aus. Im Halbfinale musste sich Süßenguth gegen Veronika Ivanovskaia (PBC Wedding Berlin/4.) mit 4:7 geschlagen geben, die später Zweite wurde. Die Berlinerin lebt in Südafrika, „kommt jetzt direkt von Tallinn nach Siegen“, so Ina Kaplan.

Die Ausrüstung ist wieder da

Ranglisten-Zweite auf der Einladungsliste hinter der Gastgeberin ist Tina Vogelmann (BULL Billard&Dart Leonberg-Höfingen). Sie hatte Ina Kaplan im Vorjahr gleich im Viertelfinale des Conze- Cups an den Rande einer Niederlage gebracht. Die Siegenerin konnte aber mit einem gewaltigen Schlussspurt noch die Partie drehen, das Ausscheiden abwenden und sich mit jeweils 5:1-Erfolgen gegen Melanie Süßenguth im Halbfinale und gegen Daniela Stateczny (BC Herne Stamm/SC 147 Karlsruhe) im Endspiel ihren dritten Turniersieg nach 2015 und 2017 sichern. Melanie Süßenguth wurde Vierte.

Am Samstag ab 16 Uhr zu Gast beim Conze-Cup in der Siegener City Galerie: Tischtennis-Profi Timo Boll. Foto: Gao Zhiyong / dpa

Der Conze-Cup ist das dritte Wiedersehen der deutschen Poolbillard-Elite binnen weniger Wochen: Im Januar spielten vier der jetzigen Teilnehmerinnen des „Conze Cups“ gemeinsam mit Ina Kaplan bei der Weltmeisterschaft im 9-Ball in den USA. Süßenguth sorgte als Neunte in Atlantic City für die beste Platzierung. Indes hat Ina Kaplan handfeste Konkurrenz für sich und ihre Mitspielerinnen in der Aufmerksamkeit des Publikums an den neuen Turnierort in der Mitte des ersten Obergeschoss der City-Galerie eingeladen: Tischtennis-Profi Timo Boll. Der Silber- und Bronzemedaillen-Gewinner bei Olympischen Spielen, mehrfache Vize-Weltmeister, vielfache Europameister und ehemalige Weltranglisten-Erste sei ein Freund des Poolbillards, weiß die Gastgeberin: „Timo hat einen Tisch zu Hause stehen.“ Für ein besonderes Duell im Rahmenprogramm (Samstag, ab 16 Uhr) gegen den Trickstoß-Weltmeister Ralph Eder bringt Timo Boll Tischtennis-Schläger und Tischtennis-Bälle mit, erklärt Ina Kaplan: „Wir haben uns da einiges ausgedacht.“

Während der erfolgreichste deutsche Tischtennis-Crack seine Spielgeräte im Handgepäck mit nach Siegen bringt, kann Ina Kaplan die Titelverteidigung beim Conze-Cup nun doch mit dem eigenen Queue angehen. „Mein Koffer war mit meiner Ausrüstung auf dem Weg nach Tallinn verloren gegangen“, sagte sie. Am Mittwoch traf das wertvolle Material zur Erleichterung der 35-Jährigen wieder bei ihr ein.



Der Spielplan



Viertelfinale, Freitag, 14 Uhr: Melanie Süßenguth - Kim Witzel; 15 Uhr: Tina Vogelmann - Angelina Lubinaz; 17 Uhr: Ina Kaplan - Chantal Stadler; 18 Uhr: Veronika Ivanovskaia - Diana Stateczny – Halbfinale: Samstag, ab 14 Uhr – Spiel um Platz drei: Samstag, ab 17 Uhr – Finale: Samstag, ab 18 Uhr – Rahmenprogramm: Freitag, ab 16 Uhr, Trickstoß-Weltmeister Ralph Eckert; Samstag, ab 16 Uhr: Trickstoß-Weltmeister Ralph Eckert, Einlagespiel mit Tischtennis-Profi Timo Boll

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein