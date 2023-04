Pokal: TSV Steinbach Haiger gelingt große Überraschung

Haiger. Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat erneut das Hessenpokal-Finale erreicht. So wird Drittligist Wehen Wiesbaden in die Knie gezwungen

Der TSV Steinbach Haiger hat das Hessenpokal-Finale erreicht. Im Halbfinal-Duell mit dem Drittliga-Zweiten SV Wehen Wiesbaden siegten die Mannen von Trainer Pascal Bieler mit 2:1 (1:1). Der derzeit Drittplatzierte der Regionalliga Südwest verdiente sich den Erfolg gegen den klassenhöheren Gegner aufgrund einer starken ersten Halbzeit. Jonas Singer war es sieben Minuten vor dem Abpfiff, der den Steinbachern den zweiten Finaleinzug in Folge sicherte. Am Finaltag der Amateure, am 3. Juni, trifft der TSV am Bornheimer Hang auf den FSV Frankfurt, der dann ein Heimspiel hat.

TSV Steinbach Haiger - SV Wehen Wiesbaden 2:1 (1:1) Steinbach Haiger: Scholz - Kircher, Langesberg, Kirchhoff, Strujic - Stock, Bogicevic (70. Gudra) - Firat (88. Eismann), Korte (70. Tehe), Singer (89. Güthörl) - Güclü. Wehen: Stritzel - Robotta, Gürleyen (46. Carstens), Kempe, Ezeh - Fechner (46. Rieble), Elouart - Najar, Makridis (75. Bossu), Froese (60. Hollerbach) - Iredale (60. Prtajin). Schiedsrichter: Patrick Werner. Zuschauer: 1840. Tore: 0:1 Ezeh (8., Foulelfmeter), 1:1 Korte (28.), 2:1 Singer (83.).

Den ganz großen Ehrgeiz, die Offenbacher Kickers als Hessenpokalsieger abzulösen, ist beim SV Wehen Wiesbad berechtigterweise nicht vorhanden. Dem Rangzweiten der 3. Liga ist der bevorstehende Zweitliga-Aufstieg wichtiger. Und zudem ist die Qualifikation für den DFB-Pokal für die Taunussteiner nicht vom Gewinn des Landespokals abhängig. Das Führungsquartett der 3. Liga ist automatisch für die qualifiziert erste Hauptrunde startberechtigt. Und da darunter mit der U23 des SC Freiburg zudem eine Mannschaft steht, die nicht am DFB-Pokal teilnehmen darf, wird die 3. Liga sogar bis Rang fünf dort vertreten sein.

Verzicht auf Stammkräfte

Dementsprechend rotierte Trainer Markus Kauczinski kräftig durch, schonte acht Stammspieler für das Punktspiel am Samstag gegen den SV Meppen und baute sogar drei A-Jugendliche in die Startformation für die Halbfinalpartie am Abend in Haiger ein. Dennoch: Mithalten, der Ehrgeiz auch mit eher Namenlosen das Finale in Frankfurt zu erreichen, war vorhanden. Und nur acht Minuten waren am Haarwasen gespielt, da war der Gast in Führung. Brooklyn Ezeh, einer aus der Stammformation, der aber am Samstag gelbgesperrt ist, trat am Elfmeterpunkt zum Strafstoß an und bringt seine Farben in Führung.

Gianluca Korte (links), der Ex-Wiesbadener, sorgt nach 28 Minuten für das 1:1 des TSV Steinbach Haiger. Foto: Carsten Loos

Die dominante Mannschaft der ersten Hälfte war indes der TSV Steinbach Haiger, der schon nach zwei Minuten die Führung auf dem Fuß hatte. Donny Bogicevic war frei vor Wehen-Keeper Florian Stritzel aufgetaucht, verzog aber knapp. Doch die Steinbacher bleiben am Drücker, sind spielbestimmend. Der Ausgleich nach 28 Minuten durch den Ex-Wiesbadener Gianluca Korte war verdient. Korte fand zehn Minuten später nach toller Direktabnahme aus 14 Metern in Torhüter Stritzel seinen Meister, der mit Riesenreflex abwehrte. Doch der zweite Ball blieb heiß: Ahmet Gürleyen stand auf der Torlinie goldrichtig, um den Versuch von Jonas Singer herauszukratzen. Es war also auch die Pausenführung der Platzherren vor der Saison-Rekordkulisse von 1840 Zuschauern stets den Weg nach vorne suchte und durch Bogicevic eine weitere Schusschance hatte, die ebenfalls Stritzel im Tor vereitelte.

Nach der intensiven ersten Hälfte war es nach der Pause eher eine ruhige Angelegenheit, die einem Elfmeterschießen entgegen zu plätschern schien. Torszenen gab es kaum. Auch, als nach einer Stunde die Gäste ihren Paradesturm mit Benedict Hollerbach und Ivan Prtaji brachten, die in der 3. Liga zusammen auf 24 Treffer kommen, hatte das kaum Wirkung. Zwar war es nach 66 Minuten Hollerbach, der im Fünfmeterraum nach einer Hereingabe von der linken Seite an den Ball kam, doch brachte er das Spielgerät nicht an TSV-Torhüter Markus Scholz vorbei, der sich ganz breit gemacht hatte. Es sollte die einzige Chance der Wehener bleiben, die sich in der letzten Phase des Spiels noch einmal verstärkten Steinbacher Offensivbemühungen ausgesetzt sahen.

Jonas Singer sorgt für Ekstase

Das späte 2:1 hatte sich schon angebahnt, als der eingewechselte Franck Tehe von der rechten Außenbahn kam, zwei Gäste-Verteidiger überlief und von der Grundlinie durch den Fünfmeterraum passte. Doch kein Fuß der Gastgeber vermochte dem Ball den richtigen Impuls mitzugeben. Das gelang dann in der 83. Minute Jonas Singer nach einer ähnlichen Vorbereitungsaktion vom rechten Flügel, als sich dort Paul Stock in Szene setzte und am langen Pfosten den Mitspieler vom linken Flügel fand, der die Hereingabe unter dem Jubel der 1840 Zuschauer über die Linie drückte.

Es war der verdiente Siegtreffer der Steinbacher, die über die gesamte Spielzeit gesehen die bessere Mannschaft stellte und wie im Vorjahr das Finale bestreitet.

