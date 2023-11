Pokal: Siegens A-Junioren lassen nichts anbrennen

Wieder einmal durften die A-Junioren der Sportfreunde Siegen den Kreispokal in die Luft recken. Das Finale gegen das JFV Weißtal 57 endet 5:2.

Gernsdorf Im Gegensatz zum Endspiel der B-Jugend setzte sich bei der U19 der Favorit aus Siegen durch. Deren Trainer lobte aber den Gegner.

Der Fußball-Nachwuchs der Sportfreunde Siegen konnte es offensichtlich kaum erwarten. Lange, bevor Kapitän Hassan El Chaabi die Trophäe nach dem Kreispokal-Finale der A-Junioren in den Händen hielt, ließen sie schon die ersten La-Ola-Wellen in den dunklen Abendhimmel über der „Henneberg-Arena“ in Gernsdorf steigen. Die Sportfreunde-Mannschaft hatte zuvor mit einem 5:2 (1:0)-Erfolg gegen den vor der Saison neu gegründeten JFV Weißtal 57 ihre nun schon seit 2015 andauernde Siegesserie in den Kreispokal-Endspielen weiter ausgebaut.

Der eingewechselte Sieger Melvin Musangu (weißes Trikot) behauptet sich gegen zwei Weißtaler. Foto: Carsten Loos / WP

Vor knapp 400 Zuschauern, darunter lautstark und mit ihren Medaillen um den Hals die Weißtaler B-Junioren, die tags zuvor sensationell den Kreispokal mit einem 1:0 gegen Siegen gewonnen hatten, brachte Hassan El Chaabi den Westfalenliga-Sechsten aus dem Leimbachtal in der 29. Minute in Führung. Zwei Minuten nach der Pause glich Felix Kloos für die Gastgeber aus. Und der mit 18 Treffern aktuell beste Bezirksliga-Torjäger war in der 58. Minute auch mit dem 2:2-Ausgleich zur Stelle, nachdem nur drei Minuten zuvor Justin Adozi Siegen zum 2:1 wieder nach vorne gebracht hatte.

Nach dem zweiten Kloos-Tor war Weißtal innerhalb kurzer Zeit durch Aaron Schmidt (ans Außennetz und übers Tor) und einem Freistoß von Raul Bauer drauf und dran, selbst in Führung zu gehen. Für die Entscheidung auf der anderen Seite sorgten dann aber Justin Adozi (71., 87.) und in der Nachspielzeit der gerade eingewechselte Hedilcan Aslan. Siegen war mit vier Kreispokal-Gewinnern aus dem Vorjahr angetreten. Auf der Weißtaler Bank saßen zwei tags zuvor erfolgreiche B-Junioren.

Als JFV-Trainer Dennis Honig nach dem Spiel seinem Gegenüber Mohamed Aslan gratulierte, lobte der Siegener Coach den Auftritt des Bezirksliga-Zweiten: „Ihr habt richtig gut dagegengehalten.“ cl

