Podestplätze für F- und D-Mannschaft

Kreuztal. Turnen: Sportfreunde Birkelbach überzeugen bei Gauschülerwettkämpfen

Keine Zeit zum verschnaufen für die Nachwuchsturner der Region: Die Gauschülerwettkämpfe mit rund 300 Kindern fanden vor wenigen Tagen in Kreuztal statt. Auch 25 Birkelbacher Turnerinnen machten sich mit ihren Trainerinnen und Kampfrichtern auf den Weg. Um 9.30 Uhr ging es für die F- und D-Mädels der Wittgensteiner los.

Unterbrochen durch eine halbstündige Evakuierung – aufgrund eines brennenden Waffeleisens – zeigten die Turnerinnen insgesamt einen guten Wettkampf. Für die jüngste F-Mannschaft (Paula Brachmann, Mathilda Dickel, Ronja Heppe, Carlotta Spohr, Helene Afflerbach) war es der erste Wettkampf auf einer größeren Bühne und ihre Leistungen wurden mit einem tollen sechsten Platz in einem großen Teilnehmerfeld belohnt.

Nahezu fehlerfrei

Die 1. F-Mannschaft (Theresa Sinner, Kayte Klein, Emilia Kasperski, Ronja Joch, Anni Heinrich) zeigte einen fast fehlerfreien Wettkampf und belohnte sich mit einem starken dritten Platz. Noch etwas besser schnitt die D-Mannschaft (Emma Kasperski, Mariella Kleinwächter, Lea-Marie Saßmannshausen, Malia Klein) mit einem hervorragenden zweiten Platz ab. Vor allem Kasperski mit einem vierten und Kleinwächter mit einem sechsten Platz überzeugten. Am Nachmittag ging es für unsere C- und B-Mannschaft sowie Bille Marburger als Einzelturnerin bei den Schülerinnen A weiter. Letztere zeigte in einem sehr starken Teilnehmerfeld einen perfekten Wettkampf und belegte den dritten Platz hinter den starken Liga-Turnerinnen des VTB Siegen. Die Schülerinnen C (Lea Debus, Giliana Klein, Helena Strietzel, Janna Müsse) wurden sechste Debus wurde im Einzel vierte. Ersatzgeschwächt reisten die B-Schülerinnen (Leni Rath, Pauline Weller, Magdalena Hedrich) an und belegten den fünften Rang. Leni Rath wurde Vierte im Einzel.

