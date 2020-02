Platz fünf für Wilgersdorfer Malte Schwenzfeier

Altenberg. Der Wilgersdorfer Malte Schwenzfeier hat es bei seiner ersten „großen“ Bob-Weltmeisterschaft mit Pilot Richard Oelsner (Oberbärenberg) auf Anhieb auf den hervorragenden fünften Platz geschafft.

Bei den Titelkämpfen in Altenberg durfte das Duo, das nach dem Gewinn der Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft vor zwei Wochen in Winterberg eine „Wildcard“ für die Titelkämpfe in Sachsen bekommen hatte, nach dem ersten Tag sogar von einer Medaille träumen. Nach zwei von vier Läufen lagen Oelsner/Schwenzfeier auch dank sehr guter Startzeiten von 5,19 bzw. 5,22 Sekunden auf dem vierten Platz hinter drei weiteren deutschen Bobs.

Am entscheidenden zweiten Tag fielen Oelsner/Schwenzfeier in der durch den Dauerregen sehr nassen Bahn im dritten Durchgang auf den fünften Platz hinter den Letten Oskars Melbardis zurück. Die Startzeit: 5,24 Sekunden. Im vierten Lauf ließen Oelsner/Schwenzfeier 5,25 Sekunden folgen, erreichten deshalb nicht die Höchstgeschwindigkeit der Spitzen-Bobs und konnten sich deshalb nicht mehr verbessern.

Mit einem Gesamtrückstand von 2,27 Sekunden auf den alten und neuen Weltmeister Francesco Friedrich, der seinen sechsten WM-Titel im „Zweier“ einfuhr, war der fünfte Rang für den Piloten aus Sachsen und den Anschieber aus dem Siegerland dennoch ein glänzendes Abschneiden, ließen sie doch viele arrivierte Bobs aus der ganzen Welt hinter sich.