Die Organisatorinnen in pink farbenen T-Shirts freuen sich zusammen mit Sponsoren und Unterstützern auf die Laufveranstaltung am Sonntag.

Laufsport „Pink“ gewinnt am Sonntag in der sieg-area

Siegen. Der sechste „Women’s Run“ in Siegen steht an.

Zum sechsten Siegener Women’s Run am Sonntag, 3. September, dem einzigen Frauenlauf im Umkreis von 100 Kilometern, werden wieder über 600 Frauen erwartet, die gemeinsam ein Fest für Frauen feiern möchten. Ab 14 Uhr werden Strecken von 2,2, 4,4 und 6,6 Kilometern Länge angeboten. Das neunköpfige Kompetenzteam ist besonders stolz darauf, mit dieser Veranstaltung viele Frauen zu einem sportlichen Erlebnis zu motivieren. Renate Hoffmann vom Veranstalter :anlauf und dem Kompetenzteam: „Die Idee des Siegener Women’s Run findet Anklang. Jede Frau kann bei uns mitmachen, laufend oder walkend. Viele starten mit ihren pinken Shirts gemeinsam mit ihrer Mutter, Tochter, mit Freundinnen, Arbeitskolleginnen oder Nachbarinnen. Der Spaß steht für alle an erster Stelle.“

Auf dem Veranstaltungsgelände an der sieg-arena wird am Sonntagnachmittag zudem einiges geboten. Verschiedene Frauenprojekte und Initiativen stellen sich vor, der Start-Zielbereich verwandelt sich in eine Partyzone mit Café. „Wie in den vergangenen Jahren ist der Siegener Women’s Run Teil der Kampagne ‘Wir machen mit. Inklusion läuft!’ Frauen mit Beeinträchtigungen sind ausdrücklich eingeladen“, hebt Petra Gahr vom Hauptsponsor, der Mariengesellschaft Siegen, hervor.

Für diejenigen, die am Sonntag nicht dabei sein können, besteht die Möglichkeit, unter dem Motto ‘Run together’ eigenständig an einem Ort ihrer Wahl teilzunehmen und somit ebenfalls Teil der großen Women’s-Run-Gemeinschaft zu werden.

Anmeldungen für den 6. Siegener Women’s Run sind bis zum 1. September unter www.siegener-womensrun.de möglich, aber auch bei der Startunterlagenausgabe im anlauf:-Büro Bahnhof Eintracht

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein