Pierre Sonneborn tippt auf Auswärtspunkt am Galgenberg

Sassenhausen. Pierre Sonneborn spricht über die Veränderungen bei den Sportfreunden Sassenhausen in der Winterpause und den neuen Coach Klaus Afflerbach.

In der 18. Runde des Wittgensteiner Fußball-Tippspiels tritt Pierre Sonneborn von den Sportfreunden Sassenhausen gegen unsere Redaktion an. Der schussgewaltige Sonneborn tritt mit seinen Sassenhäusern am Sonntag beim Tabellenführer Spvg. Bürbach an. Eine undankbare Aufgabe zum Start, bedenkt man, dass die Wittgensteiner auswärts bisher erst einen mageren Zähler holten. Gut vorbereitet sieht Sonneborn seine Elf dennoch, was auch am neuen Trainer Klaus Afflerbach liegt: „Klaus ist sehr ehrgeizig und wir waren durchweg mindestens acht bis zehn Mann beim Training, daher wird sich was ändern“, erklärt Sonneborn und tippt kurzerhand ein 2:2-Remis seiner Elf.

Generell fühlt sich der Berghäuser in dem Sportverein mit dem kleinsten Dorf im Rücken sehr wohl: „Jeder kann hier mit jedem, es herrscht eine super Stimmung, was unseren Verein auch ausmacht.“ Trotz der Tatsache, dass es nur einen Absteiger geben wird, müsse in der Rückrunde „mehr kommen“ – dann sei der Klassenerhalt für Sassenhausen realistisch.

Die Tipp-Übersicht: Sonneborn // WP

TuS Erndtebrück - Wiedenbrück 1:3 1:2

Bad Berleburg - Bor. Dröschede 1:2 0:2

Aue-Wingeshaus. - Hilchenbach 0:2 1:2

Dreis-Tiefenbach - SV Feudingen 0:4 0:3

Laasphe/Niederl. - SF Edertal 1:1 3:2

VfB Banfe - SV Schameder 3:2 2:2

FC Benfe - GW Eschenbach2:0 1:1

Oberes Banfetal - Diedenshausen2:2 3:2

Germ. Salchendorf III - FC Ebenau 1:4 0:3

TuS Dotzlar - SV Feudingen II 2:4 2:3

SpVg. Bürbach II - Sassenhausen 1:1 3:0

FC Weidenhausen - Feudingen III 3:3 3:2

TuS Volkholz - SF Edertal II 1:4 0:4

VfL Girkhausen - FC Ebenau II 5:0 5:0