Patrick Helmes: „Eine absolute Ausnahmesituation“

Wien/Alchen. Der frühere Fußball-Nationalspieler Patrick Helmes und seine Familie haben die Terroranschläge am Montagabend in Wien hautnah miterlebt. Der 36-Jährige aus Alchen ist seit September 2020 für den österreichischen Erstligisten Admira Wacker Mödling als Trainer tätig und besuchte mit dem Betreuerteam des Vereins sowie seiner Ehefrau und den beiden Kindern (2 Jahre, 6 Monate) ein Restaurant am Schwedenplatz in der Innenstadt. Mödling ist eine Stadt im Industrieviertel in Niederösterreich und liegt 16 Kilometer südlich von Wien.

„Wir waren mittendrin, nur 100 Meter entfernt“, sagte Helmes der Kölner Zeitung „Express“. Auf der Straße seien Schüsse zu hören gewesen, daraufhin seien flüchtende Menschen in das Restaurant gestürmt, um dort Schutz zu suchen. Er und seine Familie hätten sich im Müllraum verbarrikadiert.

„Diese Bilder will ich nicht sehen“

„Das war eine absolute Ausnahme- und Stresssituation mit Bildern von Menschen in Todesangst, die man nicht sehen will“, sagte der ehemalige Spieler der Sportfreunde Siegen (2003 bis 2005).

Neben Patrick Helmes war auch der ehemalige Tennisprofi Nicolas Massu nah am Geschehen. Der Athen-Olympiasieger im Einzel und Doppel, seit April 2019 Trainer des österreichischen US-Open-Siegers Dominic Thiem, twitterte zunächst: „Hallo Leute, ich bin im Zentrum von Wien ganz in der Nähe der Angriffe.“ Später ergänzte er: „Ich bin bereits im Hotel. Wir waren vorsichtshalber im Restaurant eingesperrt. Danke an alle für die besorgten Nachrichten.“