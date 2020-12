Partie des TuS Ferndorf gegen Rimpar abgesagt

Ferndorf. Erneute Corona-Pause für den TuS Ferndorf. Samstag kein Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga.

Nun ist es also amtlich: Die Zweitliga-Handball-Partie des TuS Ferndorf gegen die DJK Rimpar Wölfe fällt aus. Das eigentlich für den kommenden Samstag in der Kreuztaler Stählerwiese angesetzte Spiel benötigt also - wie zu befürchten war und an dieser Stelle bereits angedeutet - einen neuen Termin, der derzeit noch nicht bekannt ist. In der Mannschaft aus dem Raum Würzburg, trainiert vom früheren Ferndorfer Kreisläufer Ceven Klatt, sind zwei Corona-Fälle aufgetreten.