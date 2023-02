Oliver Pagé sieht eine Aufbruchstimmung bei den SF Siegen

Trainer Oliver (Pagéing in Siegen, Sportfreunde Siegen

Siegen. Ex-Bundesligaprofi freut sich über seine Rückkehr als B-Jugendtrainer bei den Sportfreunden Siegen am Samstag gegen den SC Paderborn.

Mit einem echten „Kracher“ geht’s am Samstag die letzten drei Spiele der B-Jugend-Fußball-Bundesliga West. Um 13 Uhr bestreiten die B-Junioren der Sportfreunde Siegen ihr wichtiges Spiel gegen den SC Paderborn. Und das mit einem „alten Bekannten“ an der Linie: Zum ersten Mal steht wieder Oliver Pagé an der Seitenlinie, der die Siegener B-Junioren bereits von 2012 bis 2014 trainierte. Außerdem war Pagé von 2007 bis 08 und 2014 Trainer der Sportfreunde Siegen II.



Herr Pagé, am Samstag stehen Sie gegen Paderborn zum ersten Mal wieder an der Linie der Siegener B-Jugend. Kribbelt es schon ein wenig?

Oliver Pagé: Ja sehr. Ich konnte drei Wochen mit der Mannschaft arbeiten und ich denke, alle sind froh, dass es wieder los geht.



Ihre Mannschaft ist Vorletzter und liegt vor den drei letzten Spielen vier Punkte hinter Paderborn auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Ganz direkt gefragt: Ist Ihr Debüt auch gleichzeitig eine Art „Endspiel“ um den Klassenerhalt?

Wir gehen alle drei Spiele wie Pokalspiele an und wollen in allen drei Spielen auch punkten.



Wie wichtig wäre es für den Verein Sportfreunde Siegen beziehungsweise auch für die ganze Region, dass die Sportfreunde die Bundesliga halten?

Siegen ist in den vergangenen Jahren mehrfach in die Bundesliga aufgestiegen und anschließend wieder abgestiegen. Drinzubleiben wäre eine Errungenschaft für die gesamte Region.



Wo haben Sie in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung den Hebel angesetzt, damit es in den verbleibenden Spielen besser klappt?

Es gibt ja leider keine Rückrunde. Nur eine Hinrunde, in der noch drei Spiele anstehen. Wir müssen da mehr Underdog-Ruhrpott-Fußball spielen, wie ich es in den zwei Jahren in Oberhausen gelernt und gesehen habe. Gegen die Großen beziehungsweise Größeren muss man einfach anders spielen und Paderborn ist in diesem Fall, nicht nur wegen den Möglichkeiten als Zweitligist, sondern auch der aktuellen Punktezahl, der Größere. Wir wollen direkter und gradliniger auftreten und dabei kompakt bleiben. Ich erwarte eine hohe Laufbereitschaft, taktische Flexibilität und die Bereitschaft, gemeinsam zu verteidigen. Jeder soll sein Bestes geben. Mehr erwarte ich nicht.



Zu Ihnen persönlich: Sie sind nicht zum ersten Mal bei den Sportfreunden Siegen. Außer den B-Junioren haben Sie auch zwei Mal die zweite Mannschaft trainiert. War das auch ein Grund, den Siegenern erneut zuzusagen?

Der Verein kennt mich und ich kenne den Verein. In der Gegend ist und bleibt Siegen die Topadresse für Jugendspieler. Es macht Spaß, mit motivierten jungen Spielern im Alter von 16 bis 25 Jahren zu arbeiten.



Jetzt ist es wieder die U17. Was macht für Sie das Besondere an den Sportfreunden Siegen aus?

Siegen ist ein Traditionsverein mit einem unglaublichem Fanpotenzial und großer Fantreue. Aus Siegen ist ja nicht nur Patrick Helmes als Nationalspieler hervorgegangen. Florian Kringe, Becker, Nauroth und aktuell gerade Sabiri - mit Marokkos Habfinalschlacht bei der WM - sie sind alle aus der Sportfreunde-Schmiede herausgekommen und Profis geworden.



Wie sehr bedauern Sie es, dass die erste Mannschaft inzwischen „nur“ noch in der Oberliga und auch da gegen den Abstieg spielt?

Mit Patrick Helmes gibt es wieder eine Aufbruchstimmung in der Region. Es stehen sechs Spieler in der Startelf, die aus der Sportfreunde-Jugend kommen. Das muss man bedenken. Der verstorbene Mäzen Manfred Utsch steht leider nicht mehr zur Verfügung. Seiner Frau Dagmar Utsch liegt die Jugend der Gegend am Herzen, deswegen gibt es die Stiftung „Anstoß zum Leben“. Ich denke, das wird gerade den Kindern und Jugendlichen der Gegend zugutekommen. Ich träume schon lange von einem Nachwuchs-Leistungszentrum für die Region. Da sind die aktuellen Topvereine der Region leider verschlossen, aber bei den Sportfreunden, sowohl im Vorstand vor zehn Jahren als auch jetzt, würde man das gerne umsetzen, wenn man könnte. Dafür bräuchte man jedoch einen Etat von circa 500.000 Euro, aber das wäre für die Kinder und Jugendlichen unserer Region die richtige Investition.



Glauben Sie, dass der neue Trainer Patrick Helmes mit seinen Jungs den Klassenerhalt schafft?

Die Mannschaft spielt mit den vielen Eigengewächsen gut und verkauft sich teuer. So spielt kein Absteiger.



Zurück zu Ihnen. Sie sind weit in Sachen Fußball weit in der Welt herumgekommen. Sie spielten sogar sechs Mal für Bayer 04 Leverkusen und drei Mal für Dynamo Dresden in der Bundesliga. Waren diese Spiele die Highlights Ihrer Karriere?

Das war eine schöne Zeit. Leider haben mich schwere Verletzungen, zwei Mal ein Compartment-Syndrom, zurückgeworfen. Intuitiv wusste ich damals, dass irgendwas nicht stimmt, da Prellungen bei mir nicht weggingen. Deshalb habe ich frühzeitig die Karriere beendet und ein theologisches Studium begonnen. Vor Kurzem kam dann die Antwort, dass ich einen Gendefekt habe, der sich bei solchen Verletzungen extrem negativ auswirkt und zu Verknöcherungen führen kann und auch führt.



Am 22. Februar 1991, also fast auf den Tag genau vor 32 Jahren, haben Sie für Bayer 04 Leverkusen gegen Bayern München Ihr erstes, aber auch einziges Bundesliga-Tor erzielt. Können Sie sich noch daran erinnern?

Ja, natürlich. Das war surreal. 62. Minute, 1:0 durch Oliver Pagé. Wir hätten das Spiel locker 3:0 gewinnen müssen, haben aber unsere Chancen nicht genutzt und vor dem Tor eigensinnig gehandelt. Wie die Bayern so sind, wurden wir kurz vor Schluss durch Brian Laudrup bestraft...

