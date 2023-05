Oberes Banfetal: Der ganz besondere Abend der Anna Schäfer

Wittgenstein. Zwei Siege in Folge: „OB“ scheint gut gerüstet für das am Sonntag stattfindende Auswärtsspiel bei der zweiten Welle der Siegener Sportfreundinnen.

Doppeleinsatz für die heimischen Frauenfußballteams der Kreisliga A: Während der FC Ebenau Freitag und Sonntag ran muss, waren zwei andere Wittgensteiner Mannschaften am Donnerstagabend bereits auf dem Feld – mit unterschiedlichem Erfolg.

Auch die Dotzlarer B-Juniorinnen hatten ein Nachholspiel unter der Woche.

Frauen Kreisliga A

Gosenbach – TuS Dotzlar 4:1 (2:0). Der TuS trat den Weg zum vorgezogenen Ligaspiel nach Gosenbach ohne einige Stammkräfte an und musste zudem auf vier angeschlagene Spielerinnen setzen. Hinzu kamen frühe Auswechslungen, sodass die dünn besetzte Ersatzbank bereits in der ersten Halbzeit geräumt werden musste. Allen schlechten Vorzeichen zum Trotz war Trainer Thorsten Gans insgesamt nicht unzufrieden: „Vom Einsatz her hat die Mannschaft eine starke Leistung gezeigt.“

Lobende Worte fand Gans auch für die „fehlerfreie und kommunikative Spielleitung“ des Schiedsrichters. Den einzigen TuS-Treffer erzielte Celine Christin Wirth in der 88. Minute.

VfB Wilden – SV Oberes Banfetal 0:3 (0:1). Die Wittgensteinerinnen begannen beim Tabellenletzten etwas träge und bekamen vor allem kein Tempo in ihre Angriffsbemühungen. In der 23. Minute brach Kira Fabienne Wamich dann aber den Bann mit dem 1:0.

Die zweite Halbzeit gestaltete der SVO souveräner und geradliniger, folgerichtig trafen erneut Wamich und Emma Jouline Moß zum Endstand.

SVO-Trainer Tobias Reuter war insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Das 3:0 geht so in Ordnung, auch wenn wir das Ergebnis etwas höher hätten gestalten können.“ Besonders freute man sich bei SVO für Torwartfrau Anna Schäfer, die nach eigener Aussage das erste Spiel in ihrem Leben ohne Gegentor beendete.

B-Juniorinnen A-Kreisliga

TuS Dotzlar – SF Siegen II 1:12 (0:7). Im Nachholspiel unterlag Dotzlars Nachwuchs am Mittwochabend dem haushohen Favoriten aus Siegen mit 1:12. Trainer Steve Dußat fand aufmunternde Worte: „Wir haben der Mannschaft vorher gesagt: ‚Macht das, was ihr könnt und achtet nicht auf das Ergebnis.‘ Das hat das Team getan, jede war für jede da und alle haben das Maximum rausgeholt.“ Den Ehrentreffer erzielte Leonie Jolin Dörnbach in der 42. Minute per Strafstoß.

