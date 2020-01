Oberes Banfetal: 6:1 Tore in sechs Spielen, aber nur Dritter

Winterwanderungen zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, meist als Heilige-Tage-Wanderung zwischen Weihnachten und Silvester ausgetragen, sind bei vielen Wittgensteiner Fußballvereinen weit verbreitet. Der SV Feudingen packte am Wochenende noch ein internes Hallenturnier obendrauf – und dies fand am Freitag in der Sporthalle des Feudinger Schulzentrums statt. Da es ein internes Turnier ist, wurde „ganz normal“ nach den traditionellen Hallenfußballregeln gekickt.

Die auf zwei Teams verteilte erste Mannschaft belegte die ersten beiden Plätze und groovte sich für den Balzer-Cup am kommenden Wochenende in Wallau ein, Platz 3 belegten die Alten Herren vor der „Dönerbande“, der A-Jugend, der B-Jugend und dem gemischten Team der zweiten und dritten Welle.

„Es ist ein Turnier für den Spaß, ein schöner Abend für den Zusammenhalt“, fand Paul Ole Strack aus dem Team der Turnierleitung, die sich über eine gute Zuschauerresonanz an den weiteren Tagen freute: „Der Aufwand hat sich gelohnt.“

Hallenturniere in Wittgenstein 1 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

7 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

47 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

48 / 48 Hallenturniere in Wittgenstein Viele Zuschauer, große Action: Das Neujahrsturnier des SV Schameder und die Turniere des SV Feudingen hatten es wieder einmal in sich. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Eine Neuheit war am Samstagabend das Turnier der Frauen mit vier Mannschaften, das der SV Gosenbach für sich entschied und das mit einem Kuriosum aufwartete. Der SV Oberes Banfetal verlor im mit Hin- und Rückrunde sowie nach Futsal-Regeln ausgetragenen Wettbewerb kein Spiel. Er kassierte in sechs Partien bei sechs erzielten Toren nur einen Gegentreffer, musste sich aber mit Platz 3 begnügen.

Hanna Jacobi glänzend aufgelegt

Die Frauen in Grün-Weiß waren die Unentschieden-Königinnen des Abends und hatten mit Torhüterin Hanna Jacobi, die großartige Reaktionen zeigte, einen sicheren Rückhalt. Vier Partien beendete der SVO mit 0:0, eine endete 1:1, dazu gab es ein 5:0 gegen den SV Feudingen.

„Mit den Remis gegen Gosenbach waren wir zufrieden, weil wir die Mannschaft aus der Liga als starken Gegner kennen. Insgesamt war es aber schon etwas ärgerlich, weil wir sehr gute Chancen liegen gelassen haben“, sagte Jacobi. Acht Punkte bedeuteten für ihr Team aufgrund der weniger erzielten Tore den dritten Platz hinter dem punktgleichen SV Gosenbach II. Feudingen wurde zwar mit 0:30 Toren Letzter, verbuchte mit dem Remis gegen Banfetal aber einen Achtungserfolg.

Eine rein Wittgensteiner Angelegenheit war das Turnier der E-Jugend, das der TuS Erndtebrück für sich entschied. Die Mannschaft von Trainer Michael Müller, der „nebenher“ das Oberliga-Team der Männer coacht, holte 20 von 24 möglichen Punkten und erzielte 12:2 Tore. Die JSG Banfetal/Hesselbach (16 Punkte/16:4 Tore), der SV Feudingen (10/13:9), die JSG Laasphe/Niederlaasphe (10/10:10) und die JSG Laasphe/Niederlaasphe II (0/0:26) sortierten sich dahinter ein.

Spielfeste für F-Jugend und Bambini

Am Sonntag richtete der SV Feudingen in der mühevoll mit einer Bande versehenen Schulturnhalle Spielfeste für Bambini und für F-Jugendliche aus. Hier führte die Turnierleitung gemäß den Vorgaben des Verbandes keine Ergebnislisten. Die Zahl der Fouls tendierte gegen Null.

„Für die Kinder gibt es hier im Umkreis nicht viele Turniere im Winter, deshalb sind wir froh, dass wir eines anbieten können“, sagt Strack. Gerade für die ganz Kleinen sei eine solche Veranstaltung wichtig für die Motivation, da diese im Winter gar nicht draußen dem Ball nachjagen – auch dann nicht, wenn der Platz schneefrei ist. Strack: „Sie sind dafür regelmäßig in der Halle. Dort sollen sie aber nicht nur trainieren, sondern auch spielen.“