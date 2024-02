In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #416 Nur du kannst uns bei Minusgraden am Oberschenkel wachküssen

Am heutigen Valentinstag lässt unser Kolumnist seinen Gefühlen freien Lauf: „Das alles bist du, geliebter Amateurfußball!“

Geliebter Amateurfußball, alle Gute zum Valentinstag! Mag sein, dass Schönheit Ansichtssache ist, doch kommt Schönheit bekanntlich auch von innen. Und in uns drin denken wir an die Sonntage bei Wind und Wetter, denken an rote Asche in Diedenshausen, Windspiele in Banfe und Grabenkämpfe in Elsoff. Bei dir kann man noch lachen, wenn Kerzen geschlagen und lichterlohe Brände gelöscht werden.

Deine Wärme ist die Kälte deiner Eiskoffer

Und hey, wir verzeihen dir, dass du den Libero abgesägt hast! Wir alle machen Fehler und steigen auch mal mit falschen Neunen und abkippenden Sechsen ins Bett. Am Ende bleibst du uns aber treu, schenkst uns Pommes-Mayo nach dem Kirchengang, Radtouren zu Auswärtsspielen und Abseits ohne Linienrichter. Deine Pressschläge bringen uns zusammen, deine Wärme ist die Kälte deiner Eiskoffer, nur du kannst uns bei Minusgraden mit einem steinharten Ball am Oberschenkel wachküssen. Und wenn auch über die Jahre Schrammen blieben und der brennende Schmerz der Schürfwunden unter der Dusche wie kein zweiter ist, so erliegen wir doch deinem erregenden Duft aus einer Note Tigerbalsam und einem Schuss Franzbranntwein.

Oh, du bezirzender Amateurfußball! Du verbindest und vereinigst, überbrückst Sprachen mit Grätschen, machst keinen Unterschied zwischen Klein und Groß, Schwarz und Weiß, Hochtalentierten und zwei linken Füßen. Bei dir kommen wir alle unter, weinen, lachen, schimpfen. Mal gibt es ein Bierchen und auch mal einen Zehnerträger, mal aber auch nur Selters vom tobenden Trainer. Das alles bist du, geliebter Amateurfußball!

