Das Ende September abgebrochene Spiel im Fußball-Kreispokal der Frauen zwischen dem FC Ebenau und der SG Hickengrund wird nicht nachgeholt. Für die Neuansetzung am Donnerstag in Beddelhausen hat der Bezirksligist aus dem südlichen Siegerland seinen Nichtantritt erklärt. Der FC Ebenau zieht demnach kampflos ins Viertelfinale ein, wo er am 29. Oktober ab 19 Uhr in Beddelhausen auf den Regionalligisten Sportfreunde Siegen trifft.

Die SG Hickengrund begründet ihren Verzicht damit, dass sich die Mannschaft nicht erneut zum Antritt der im Kreispokal außergewöhnlich weiten Fahrt nach Beddelhausen habe durchringen können. „Es ist letztlich nur ein Hobby“, verweist SG-Trainer Marvin Diehl darauf, dass es für seine Spielerinnen schon beim ersten Anlauf mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen sei, sich die notwendige Zeit freizuschaufeln – und schon in der Bezirksliga-Alltag seien die Fahrten durch die Lage an der Peripherie mit großem Aufwand verbunden. „Diesmal hat die Mannschaft beschlossen, auf das Spiel zu verzichten. Es weiß ja auch niemand, ob diesmal alles gut geht.“

Abbruch wegen Ausfall eines Flutlichtmasts

Die Partie im September war bei einer 6:3-Führung für die SG Hickengrund wegen des Ausfalls eines Flutlichtmastens nach langen Diskussionen und Wartezeiten zur Halbzeit abgebrochen worden. Die „Hicken“ verweisen darauf, dass der Schiedsrichter die Möglichkeit eingeräumt habe, dass man mit dem auf Sparflamme laufenden Flutlicht weiterspielen könne. „Er hat das in seinem Bericht auch so vermerkt“, sagt Diehl.

Dass dann ein Neustart versucht worden sei, der zum gänzlichen Ausfall des zuvor nur schwächelnden Masten geführt habe, bezeichnet er als „unglücklich“. Süffisant wirkt in diesem Zusammenhang der Zusatz:„Wir gratulieren dem FC Ebenau zum Einzug in die nächste Runde.“