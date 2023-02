NRW-Hallenmeisterschaften : Silber-Medaille für Dickel

Wittgenstein. Elias Connor Dickel präsentiert sich weiterhin in Topform. Der zweite Platz im Hochsprung lässt auf gute Leistungen beim Saisonhöhepunkt hoffen.

Für Elias Connor Dickel geht es in der aktuellen Hallensaison gerade Schlag auf Schlag. Nach seinem Westfalenmeister-Titel im Kugelstoßen und einem Vize-Meistertitel im Hochsprung zeigte sich der Athlet der LG Wittgenstein nun auch bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf und den Ostwestfalen-Hallenmeisterschaften in Paderborn in starker Verfassung.

Hallenmeisterschaften NRW

Am 5. Februar standen die Titelkämpfe auf dem höheren NRW-Niveau an. Hierfür konnte Elias als einziger Teilnehmer der LG Wittgenstein die geforderten Normen (Kugelstoßen 6 kg: 13,00 m und Hochsprung 1,85 m) souverän erfüllen und sich die begehrten Startplätze sichern. In Düsseldorf hatte sich Dickel ganz bewusst auf Teilnahmen in weiteren Disziplinen verzichtet und nur für das Kugelstoßen und den Hochsprung gemeldet, doch aus dem Doppelstart wurde nichts, denn eine nachträgliche Zeitplanänderung machte den angestrebten Kugelstoßwettbewerb zunichte, sodass sich Elias ganz auf den Hochsprung konzentrieren konnte.

Neben Dickel waren insgesamt drei Athleten mit einer Meldeleistung von mindestens 2,05 m angereist. Während des Wettkampfs unterliefen den Sportlern auffällig viele Fehlversuche. Auch dem Wittgensteiner fehlte es an diesem Tag an der gewohnten Spritzigkeit, worunter in erster Linie die Technik zu leiden hatte. Schlussendlich blieb Dickel daher knapp unter der Zwei-Meter-Marke (1,98 m). Die übersprungenen 1,98 m reichten auch diesmal für die Silber-Medaille. Mit dieser Höhe bestätigte er einmal mehr die Hochsprung-Norm von 1,95 m für die bevorstehenden Deutschen U20-Jugend-Hallenmeisterschaften.

Ostwestfalen-Hallenmeisterschaften

Am vergangenen Sonntag wurden in Paderborn die Ostwestfalen-Hallenmeisterschaften ausgetragen. Elias Connor Dickel hatte sich bereits im Vorfeld der Meisterschaften ein Startrecht gesichert und durfte „außer Wertung“ teilnehmen. Der Aufwand zahlte sich aus, denn bereits in zwei Wochen steht für Dickel mit den Deutschen U20-Jugend-Hallenmeisterschaften in Dortmund der Hallen-Höhepunkt der Saison an.

Im Wettbewerb schaffte es Dickel, sein persönlich vorgenommenes Ziel von zwei Metern zu überspringen. So war der Start in Paderborn noch einmal eine willkommene und wichtige Trainingsmöglichkeit auf einer „richtigen“ Hochsprung-Anlage.

