Nils Steinberg: Schinken Belohnung für erfolgreiche Saison

Siegen Hinter dem in Adenau ansässigen gebürtigen Siegener Motorsportler Nils Steinberg liegt eine erfolgreiche Saison in der Nürburgring-Langstreckenserie (MLS). Er errang sieben der neun möglichen Klassensiege.

„Wenn Du gut bist, bekommst Du einen Schinken.“ Mit diesem verlockenden Angebot seines „Adrenalin“-Teamchefs Matthias Unger konnte Nils Steinberg die ganze Saison der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) nicht so recht etwas anfangen. Bis zum letzten und neunten Saisonlauf der beliebten Breitensport-Rennserie auf der Nordschleife des Nürburgrings. Dort bekam er für seinen siebten Klassensieg im neunten Saison-Rennen neben dem Pokal vom Veranstalter auch einen Schinken überreicht.

„Die zurückliegende Saison war renntechnisch für mich ein Erfolg auf der ganzen Linie“, freute sich Nils Steinberg nach dem letzten Lauf zur Langstrecken-Serie. Der 23-jährige gebürtige Siegener gewann sieben der neun Saisonläufe in der BMW M240i Cup-Klasse und hätte fast einen Durchmarsch mit der beachtlichen Siegesserie gemacht. Fast, wäre da nicht ein kleiner Wermutstropfen bei den zwei Rennen beim „12 Stunden-Event“ gewesen. „Leider hatten wir ausgerechnet bei diesem Doppelevent sehr viel Pech und sind in beiden der getrennt gewerteten 6-Stunden-Rennen unverschuldet ausgefallen“, erzählt der jetzt in Adenau nahe des Nürburgrings wohnende Hobby-Motorsportler.

Nils Steinberg im BMW M240i Cup auf dem Nürburgruing unterwegs. Beim 24 Stunden ist der Siegener hier am Sprunghügel im Streckenabschnitt Pflanzgarten zu sehen. Foto: Dietmar Reker

Dennoch kann Nils Steinberg mit seiner Saison durchaus zufrieden sein. Als Resultate stehen unter dem Strich für ihn der Sieg in der Junior-Trophäe für Fahrer unter 25 Jahren zu Buche. Dazu kommt der Klassensieg in der BMW M240i Cup-Trophäe und der dritte Rang in der Gesamtwertung der Nürburgring Langstrecken-Serie. „Das persönliche Highlight war aber nicht nur die Teilnahme am 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr. In meinem zweiten Anlauf haben wir das Rennen auch mit dem Klassensieg beendet. Damit ging für mich ein großer Traum in Erfüllung“, erzählt der BMW-Pilot voller Stolz.

Der Siegerländer war die gesamte Saison in einem BMW M240i Cup unterwegs. Während der Langstreckenrennen wechselte er sich mit Sven Markert (Berlin) und Yannick Fübrich (Brackenheim) am Lenkrad ab. Eingesetzt wurde das Fahrzeug von „Adrenalin“ Motorsport von Teamchef Matthias Unger mit Sitz in Heusenstamm. „Das war so ein tolles Jahr für mich“, zog Nils Steinberg Bilanz seiner NLS-Saison und ergänzt: „Mein Dank gilt vor allem meinen Teamkollegen Yannick Fübrich und Sven Markert. Wir haben das ganze Jahr über viel Spaß gehabt.“

Sein Team vergisst Steinberg im Siegestaumel aber auch nicht: „Das Team hat uns das ganze Jahr über immer ein Top-Auto hingestellt. Es ist eine grandiose Mannschaft in einem sehr familiären Umfeld. Was will man als Rennfahrer mehr?“ Dabei war zu Saisonbeginn erst gar nicht mal klar, dass Steinberg für den Rennstall an den Start gehen wird. „Ursprünglich war meine Saison auf einem Porsche-Cup-Fahrzeug geplant“, berichtet Steinberg. Doch als jetziger Mitarbeiter von Manthey-Porsche blieb ihm diese Chance verwehrt. „Auf der Suche nach einem anderen Team mit einem anderen Fahrzeug in einer anderen Klasse lag ich dann mit Adrenalin-Motorsport und Matthias Unger zu einhundert Prozent richtig“, strahlt Steinberg und blickt schon jetzt voller Vorfreude auf die nächste Saison: „Zu Beginn meiner Fahrerkarriere habe ich von diesen Erfolgen nur geträumt. Jetzt sind die Träume Wirklichkeit geworden. Für die neue Saison bin ich bereits jetzt hochmotiviert und freue mich auf den ersten Start.“

Bis es soweit ist, lässt sich Nils Steinberg seinen wohlverdienten Schinken schmecken.

