Nils Büttner mit 115 Toren Zweiter in der Trefferliste

Siegen Ein Spieltag vor Ende der Hinrunde führt der Herdecker Gero Neuhoff die Torschützenliste der Handbvall-Landesliga an.

Ein Flügelspieler des Tabellenführers raubt den Rückraum-Assen in der Torschützenliste der Handball-Landesliga die Show. Obwohl Siegens Nils Büttner und der Halinger Dauerbrenner Dennis Bichmann nach zwölf Spieltagen schon eine dreistellige Ausbeute aufweisen, reicht es nicht für die Spitzenposition, denn die hat Herdeckes Rechtsaußen Gero Neuhoff mit bereits 120 Tore inne. Neuhoff hat ja vor allem in der Startphase die gegnerischen Abwehrreihen überrannt und stellte mit seinen 21 Treffern in Lössel eine rekordverdächtige Marke auf. Nils Büttner erzielte 97 seiner 115 Tore aus den Feld - und ist in dieser Hinsicht klare Nummer 1.

Hinter dem Führungstrio tut sich schon eine große Lücke auf, denn Schwelm Strafwurf-Spezialist Stephan Prüfer führt mit 77 Toren das breite Verfolgerfeld an. Die Rangfolge reicht bis hunter zum Eiserfelder Mittelmann Nico Neumann, der es bislang auf 50 Treffer gebrachte hat.

Hier die Übersicht:

Gero Neuhoff (Herdecke/Ende) 120/davon 47 Siebenmeter, Nils Büttner (RSVE Siegen) 115/18, Dennis Bichmann (Halingen) 105/39, Stephan Prüfer (Schwelm) 77/31, Alexander Koshold (Hagen III) 76, Torben Eberhard (Riemke) 73/45, Frederik Kowalski (Volmetal II) 72, Lukas Wetzel (Hohenlimburg) 70/31, Niklas Voß (Halingen) 68, Jonas Queckenstedt (Hagen III) 65/1, Henrik Ohm (Olpe) 65/21, Dominik Domaschk (Volmetal II) 64, Nils Leicht (Volmetal II) 64, Jan Quittmann (Lössel) 63/14, Felix Bauer (Hohenlimburg) 62/3, Christian Pottkämper (Gevelsberg II) 59/14, Philip Schröder (Warstein) 58, Nils Schmidt (Warstein) 57/20, Oliver Niederquell (Herdecke/Ende) 55, Lars Schmidt (Warstein) 55, Leon Fülber (Riemke) 52, Thomas Radtke (Herbede) 52/24, Pascal Binder Volmetal II) 52/31, Nico Neumann (Siegen) 50/6. bg

