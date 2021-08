Nils Bergens Doppelpack im Landesliga-Debüt bleibt ohne Wert

Bad Berleburg. Der VfL Bad Berleburg holt ein 0:2 auf, unterliegt beim Saisonstart aber mit 2:4 gegen dem TuS Langenholthausen.

Jan Clement heißt der Spieler, der dem VfL Bad Berleburg den Start in die neue Saison der Fußball-Landesliga gründlich verdorben hat. Der Stürmer steuerte vor 91 Zuschauern am Stöppel die ersten drei Tore (30., 43., 73.) seines Teams beim 4:2 (2:0)-Sieg des TuS Langenholthausen bei. In der Schlussminute legte Lukas Kessler per Elfmeter das 4:2 nach.

Die Fußballer aus dem 891-Einwohner-Dorf bei Balve traten von Beginn an dominant auf, erzwangen Fehler des VfL – und nutzten ihre Chancen. „Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen, einfache Fehler gemacht und gefühlt keinen Zweikampf gewonnen“, monierte VfL-Trainer Martin Uvira.

Besser wurde es in der zweiten Halbzeit, als der VfL durch einen Doppelpack von Zugang Nils Bergen seine beiden ersten Chancen zum Ausgleich nutzte – erst hatte Kai Dengler einen Ball hinter die Abwehrkette gespielt (48.), dann hatte Yannik Lückel mustergültig für den Landesliga-Debütanten quer gelegt (51.). Der VfL hätte das Spiel sogar kippen können, doch dann kam der TuS wieder groß auf.

Aufstellung Bad Berleburg: Klein – Krowarz, Kuhn (84. Klinker), Linde, Lichy – Geisler, Bosch – Koch (65. Benyagoub), Lückel, Dengler – Bergen (73. Uvira).

