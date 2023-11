Niederlagen für TVE-Frauen und RSVE

Siegerland Netphen verliert auswärts auch das sechste Spiel. „Schießbuden-Handball“ auf der Morgenröthe

Mit den Oberliga-Frauen des TVE Netphen und den Landesliga-Männern des RSVE Siegen waren nur zwei der vier auf Verbandsebene spielenden Handball-Mannschaften aus dem Siegerland im Einsatz. Die Verbandsligisten TuS Ferndorf II und VTV Freier Grund waren spielfrei.

Frauen-Oberliga: TSV Hahlen - TVE Netphen 31:28 (16:15). In fremden Hallen ist mit den Netphener Frauen in dieser Saison weiter kein Staat zu machen. Auch das sechste Auswärtsspiel ging verloren. Die Niederlage in Minden war deshalb besonders ärgerlich, weil Hahlen ein Gegner auf Augenhöhe ist, der bezwungen werden muss, soll es mit dem Klassenerhalt klappen. „Aber wir haben die Fäden wieder nicht zusammenbekommen und machen uns das Leben selbst schwer“, sagte Cheftrainer Philipp Schürhoff, der sich in Ostwestfalen erneut von Torwarttrainer Cedric Keuper vertreten lassen musste, weil er zusammen mit Co-Trainer Benedikt Steinebach das Drittliga-Spiel Rhein-Neckar Löwen II gegen Neuhausen/Filder pfiff.

Dem TVE gelang es über weite Strecken nicht, den Schwung aus den beiden Heimsiegen zuletzt gegen Schwerte/Westhofen und Bergkamen mitzunehmen, sondern leistete sich viele Fehler. „Es war ernüchternd, dass die Mannschaft in alte Muster zurückgefallen ist“, sagte Schürhoff, „so haben wir dem Gegner viele einfache Tore ermöglicht.“ Weil es der Netphener Abwehr nicht gelang, den Wirkungskreis von Hahlens Haupttorschützin Hannah Wiese (13 Treffer) einzuengen, lief der TVE der Musik bis auf das 1:0 durch Elena Seiffarth stets hinterher.

Wir wussten, dass Schwelm viele Tore machen kann, aber so einfach dürfen wir es ihnen nicht machen. Caslav Dincic, Trainer des RSVE Siegen, nach der 36:38-Niederlage

Zwar verkürzten die Gäste den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand (6:10/18.) bis zur Pause auf einen Treffer, doch diese kurze Aufholjagd war direkt nach Wiederbeginn Makulatur, als sich Hahlen schnell auf 19:15 absetzte (35.). Danach pendelte der Rückstand der Netphenerinnen zwischen drei und fünf Toren, kamen sie nicht mehr entscheidend ran und musste deshalb in die verdiente Niederlage einwilligen. „Wenn wir es nicht schaffen, die Leistung zu 100 Prozent abzurufen, wird es schwierig bleiben“, schaut Philipp Schürhoff mit Skepsis in die Zukunft.

TVE Nepthen: Groos - Weider (2), Kania (1), Roddey, A. Seiffarth, Plaum (4), Heinzerling (2), E. Seiffarth (7), Weber (2), Schneider (10/7).

Männer-Landesliga: RSVE Siegen - TG RE Schwelm 36:38 (20:18). „Schießbuden-Handball“ in der Rundturnhalle. Mehr als 1,2 Tore pro Minute zappelten im Netz. Zeichen für schlechte Abwehrreihen und kaum vorhandene Torhüter-Leistungen. „Justus Gräf hat vor einer Woche in Herdecke blendend gehalten, diesmal seine schlechteste Leistung seit zwei Jahtren geboten“, so nach den 60 Minuten auf der Morgenröthe ein enttäuschter RSVE-Trainer Caslav Dincic.

Der hatte zudem im Angriff fast durchgängig auf Tim Henrich verzichten müssen, dessen Ellenbogen-Blessur ihn nun schon seit Wochen schwächt. Nur in den letzten Minuten kam er aufs Feld und war mit seinem zweiten Treffer für den einzigen Gleichstand der Eiserfelder im zweiten Durchgang zum 35:35 zuständig. Vier Minuten vor dem Ende war damit die Zuversicht zurück, die Partie doch noch aus dem Feuer zu reißen, nachdem man zeitweise mit bis zu fünf Toren im Hintertreffen war (26:31, 48. Minute).

Doch drei Treffer der Schwelmer zwischen der 57. und 60. Minute zeichneten das Bild dieser Partie. Noch so gute Leistungen in der Offensive - hier besonders durch Nils Büttner und den auf halblinks zum Zuge gekommenen Kieren Wied - wurden durch haarsträubende Fehler am eigenen Kreis zunichte gemacht. „Wir wussten, dass die Schwelmer viele Tore machen kann, aber so einfach darf man es ihnen nicht machen“, so Dincic.

RSVE: Gräf; Büttner (12/2), Dincic, Kiesler (2), Neumann (4), Henrich (2), Hücking (3), Feierabend, Wied (10), Lobpreis, Schürholz, Henrichs (3).

