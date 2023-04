Neuzugang Nummer sechs: Noch ein 2001er für Erndtebrück

Erndtebrück. Der 2001er scheint ein guter Jahrgang zu sein. Am Pulverwald gibt es schon sieben Spieler daraus. Der Achte kommt aus der Rheinlandliga.

Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück hat den nächsten Neuzugang in trockene Tücher gebracht. Vom Rheinlandligisten VfB Wissen wechselt der 22-jährige Julian Wienold an den Pulverwald. „Er ist physisch extrem stark und kann auf verschiedenen Positionen in unserem System eingesetzt werden“, freut sich der Sportliche Leiter Holger Lerch über die Unterschrift des Linksfuß.

Wienold kam in der laufenden Saison in 20 von 23 Spielen zum Einsatz, ist in Wissen absoluter Stammspieler. Zuhause ist der Neuzugang dabei auf der linken Seite, kann aber auch in der Dreierkette eingesetzt werden.

Ausgebildet auch in Siegen

Ausgebildet wurde der 1,94 Meter große Neuzugang unter anderem in der Jugend der Sportfreunde Siegen: „Ich wollte ihn vergangenes Jahr bereits haben, deshalb freut es mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat“, unterstreicht Lerch. „Julian brennt für die Aufgabe, ist ein technisch guter Linksfuß, der unser Spiel auf der linken Seite beleben wird“, ist sich der Sportliche Leiter sicher.

„Ich bin der Meinung, dass der TuS auf einem sehr guten Weg ist und sich weiter ein tolles Team entwickelt“, sagte Wienold. Dieser positive Eindruck habe sich in den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen bestätigt. „Ich denke, dass ich mit meiner Spielweise gut zur Spielidee passe. Das möchte ich zeigen und einen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten.“

Der TuS stärkt damit auch weiter seine Fraktion aus dem Jahrgang 2001. Für die kommende Saison stehen bereits Robin Klaas (FSV Gerlingen), Elmin Heric (TuS Bövinghausen), Marc Uvira, Tobias Hombach, Are und William Wolzenburg sowie Elvin Tricic, der ebenfalls aus Wissen kam, aus diesem Jahrgang unter Vertrag.

