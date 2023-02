Neue DFB-Homepage: „Im Vereinsheim brennt noch Licht!“

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Klimaschutz ist auch für Amateurvereine machbar. Dabei geht es nicht um Regeln, sondern um Chancen, meint unser Kolumnist.

Der Letzte macht das Licht aus! Die Redewendung erfreut sich durch Umdeutung immer wieder einer Wiederbelebung. War der Spruch ein journalistischer Renner zu Zeiten vieler DDR-Ausreisen, wurde er irgendwann auch auf insolvente Fußballvereine oder den Tabellenkeller angewandt. Heute liest man ihn häufig und aus gutem Grund auch zum Thema Klimaschutz.

Und wenn ich an so manches Vereinsgelände in Wittgenstein denke, macht der Letzte nicht nur ein Licht aus. Es brennen Birnen in Kabinen und im Bälleschuppen, in der Küche und im Schiedsrichter-Raum. Und manchmal lässt der Letzte auch das Licht an, weil von einer anderen Mannschaft bald ja sicher schon der Erste kommt.

Das Licht ist aber nur ein Synonym für all die kleinen Dinge, die es sich als Verein anzuschauen lohnt. Wahrscheinlich könnte man auch mal über den Wasserverbrauch der 80er-Jahre-Duschköpfe oder die verstaubte Mehrfachsteckdose hinter dem Kühlschrank aus den Neunzigern nachdenken. Klimaschutz ist nicht nur die Auseinandersetzung mit Photovoltaik und Flutlichtmasten.

Mit www.klimaschutz.dfb.de hat der DFB speziell für Amateurvereine eine neue Seite erstellt. Hier finden sich kleine und große Ideen sowie Fördermöglichkeiten der jeweiligen Bundesländer. Das alles ergibt natürlich nur Sinn, wenn man sich dem Thema als Verein freiwillig wie gemeinsam öffnet und gesellschaftliche Chancen nicht als Regeln von oben oder Parteiprogramm der Grünen empfindet. Wer nämlich immer nur dagegen ist, wird irgendwann wirklich als Letzter das Licht ausmachen.

Lesen Sie auch:Messerscharfe Prognose: nur Siege und einmal Halligalli!

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein