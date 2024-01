Nach vier Jahren Pause steigt wieder das große Fußball-Turnier

Siegen Jugend-Event in der Giersberg-Sporthalle am Wochenende zum 30. Mal. Kooperation aus FC Eiserfeld, Kreispolizeibehörde und AOK NordWest

Nach vier Jahren Zwangspause ist das ranghöchste Junioren-Turnier der Region wieder da. Ende Januar steigt in der neuen Dreifachsporthalle Siegen-Giersberg das Anti-Drogen-Hallenfussballturnier „Zoff dem Stoff“ und feiert am 27. und 28. Januar seine 30. Auflage.





Nun steht es an und die Organisatoren sind bereit. Siegen steht in den Startlöchern für einen runden Geburtstag, das 30. Anti-Drogen-Hallenfussballturnier „Zoff dem Stoff“ auf dem Siegener Giersberg. Das langjährige Organisatoren-Trio aus FC Eiserfeld, der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und der AOK NordWest hat wieder zwei interessante Turniertage organisiert.

Schwerpunkt digitale Medien

Das Organisationsteam um Bahman Pournazari und Susanne Otto (Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein), Alexander Stoll (AOK NordWest) sowie Maik Otto und Heiko Buckard (FC Eiserfeld) ist es nach wie vor wichtig, die grundlegenden Inhalte zur Drogenprävention unter dem Motto „Zoff dem Stoff“ zu vermitteln. Sie setzen den Schwerpunkt besonders auf die heimischen Jugendmannschaften. Hinzu kommt die Thematik digitale Medien - deren Gefahren und Chancen.

Weißtaler Titelverteidiger

Wie in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich implementiert findet am ersten Turniertag – dem Samstag – die dritte Auflage des Anti-Cyber-Hallenfußballturniers statt. Hier stehen Information sowie Thematisierung rund um die „neue Sucht“ digitale Medien und Smartphone im Vordergrund. Die Polizei begleitet diesen Turniertag mit speziellen Informationen für Spieler und Eltern. Zwölf D-Juniorenmannschaften spielen um den 2019 neu geschaffenen Pokal. Neben den lokalen D-Juniorenteams haben sich mit den U12-Teams des 1. FC Köln, von Fortuna Düsseldorf, der SG Wattenscheid 09, des SC Fortuna Köln, des FSV Frankfurt und des SV Wehen/Wiesbaden insgesamt sechs Teams der Nachwuchsleistungszentren der Profivereine angekündigt. Titelverteidiger aus 2019 ist der JFV Weißtal 57 (Nachfolger des TSV Weißtal).

Mit diesen Veranstaltungen wollen die Veranstalter und Organisatoren ein öffentliches Zeichen gegen Sucht setzen. Der Sport ist besonders für junge Menschen ein gutes Instrument. Andreas Müller, Landrat von Siegen-Wittgenstein

„Endlich rollt wieder der Ball! Nach der langen Corona-Pause kann endlich wieder das traditionelle ,Anti-Drogen-Fußballturnier‘ stattfinden – mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir feiern am 28. Januar das 30-jährige Bestehen des Fußballturniers. Dabei haben die Wettkämpfe einen wichtigen Hintergrund. Mit diesen Veranstaltungen wollen die Veranstalter und Organisatoren ein öffentliches Zeichen gegen Sucht setzen. Der Sport ist besonders für junge Menschen ein gutes Instrument, um wichtige Dinge wie beispielsweise die Teamfähigkeit zu trainieren.“ Einladender Worte von Landrat Andreas Müller, der auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hat.

Rot-Weiss Essen dabei

Am Sonntag steigt dann das große Turnierjubiläum mit dem 30. Anti-Drogen-Hallenfussballturnier auf dem Plan. Zwölf C-Juniorenmannschaften spielen auch hier um den Turniersieg der Jubiläumsausgabe. Auch hier haben sich neben den lokalen C-Juniorenteams mit den U14-Teams des 1. FC Köln, von Kickers Offenbach, von Rot-Weiss Essen, der SG Wattenscheid 09 und Titelverteidiger FSV Frankfurt insgesamt fünf Teams der Nachwuchsleistungszentren der Profivereine angekündigt.

„Jugendliche üben in unseren Sportvereinen soziales Verhalten ein. Sie tun damit etwas für ihre gesunde Entwicklung, lernen, was Beherrschung und Fairness bedeuten. Damit ist der Sport ein wichtiges Mittel in der positiven Entwicklung junger Menschen. Einen Beitrag dazu leistet auch das „Zoff dem Stoff“-Fußballturnier, welches nun das 30-jährige Jubiläum feiern kann. Eine Veranstaltung über 30 Jahre aufrecht zu erhalten, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr“, so Claudia Büdenbender, stellvertredende Leiterin Serviceregion Südwestfalen der AOK NordWest.

Atrraktives Rahmemprogramm

Ein attraktives Rahmenprogramm rundet beide Turniertage ab. Dabei steht das Motto „Kinder stark machen“ im Mittelpunkt. Geschicklichkeitsspiele außerhalb des Fußballs können absolviert werden. Unter anderem sind die Landesturnriege sowie die Karategruppe der Polizei Nordrhein-Westfalen am Giersberg zu Gast und werden sich in einem Showprogramm präsentieren. Desweiteren wird es eine Darbietung eines Fussball-Freestylers geben sowie Interviews und Präsentationen rund um das Turniermotto. Abgerundet wird das Programm durch eine Tombola.

Spielpläne und alle weiteren Informationen rund um die Turniere gibt es unter www.zoffdemstoff.fceiserfeld.de sowie in den sozialen Kanälen des Turniers. In den Tagen vor und während des Turniers sind diese ebenfalls die passende Anlaufstelle für aktuelle Informationen und Ergebnisse vom Siegener Giersberg.

