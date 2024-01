Nach freiem Sonntag liegt Fokus auf Arbeit mit dem Ball

Siegen Vereister Kunstrasen verhindert Test gegen Salchendorf. Wieder Flexibilität gefragt in Sachen Trainingsgestaltung.

Die Rückkehr des Winters hat die Fußballer des Oberligisten Sportfreunde Siegen zunächst wieder ausgebremst. Der kurzfristig für Sonntag ins Programm genommene Test gegen den Landesligisten SV Germania Salchendorf fiel den Platzverhältnissen im Leimbachtal zum Opfer. „Nach einer strapaziösen Woche haben wir dann einen freien Sonntag eingelegt“, berichtet Trainer Thorsten Nehrbauer. Auch für ihn also die Gelegenheit für familiäre Aktivitäten.

Er hatte mit seinen Kickern ab Montag den Fokus auf Ausdauer und Fitness gelegt. Da ging es vor allem im läuferischen Bereich in die Vollen. „Das war durchaus schon extrem“, spricht er über die Belastungen für seine Spieler. Insofern war niemand böse über den Spielausfall. Gefragt ist nun natürlich wieder Flexibilität. „Wir warten mal ab, wie es mit dem Wetter weitergeht“, kündigt der Coach bei anhaltender winterlicher Witterung die Suche nach geeigneten Trainingsplätzen an. Denn in Sachen Temperaturen sind bis Ende der Woche leichte Frostgrade prognostiziert, erst am Wochenende soll das Thermometer von null Grad wieder in Richtung positive Werte klettern.

Der für Sonntag angekündigte letzte Test dieser Vorbereitungsphase im Sauerland beim Westfalenligisten RSV Meinerzhagen dürfte dann ebenfalls noch fraglich sein. In den Trainingseinheiten bis dahin, wo auch immer sie über die Bühne gehen werden, wird der Ball im Mittelpunkt stehen. Und dann heißt es ja auch schon wieder, sich auf die Punkterunde zu konzentrieren. Am 28. Januar steht ja bereits das Oberliga-Nachholspiel gegen Victoria Clarholz auf dem Plan. Und hier will man natürlich mit dem ersten Sieg auf 19 Zähler kommen und den gefährdeten Tabellenregionen den Rücken kehren. hgm

