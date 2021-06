Nach EM-Drama: Braucht es eine Ersthelfer-Kurs-Pflicht?

Wittgenstein. Nach dem EM-Drama um Christian Eriksen: Auch in Wittgenstein passieren lebensbedrohliche Vorfälle beim Sport.

Die Bilder von Christian Eriksen gingen um die Welt. Der Star der dänischen Nationalmannschaft lag – von Ärzten umringt – auf dem Feld des Kopenhagener EM-Stadions und kämpfte um sein Leben. In der 43. Spielminute war der 29-jährige Fußballer einfach zusammengesackt und erlitt einen Herz- und Atemstillstand – erst die Notärzte waren in der Lage den Nationalspieler wiederzubeleben.

Während diesen Minuten – die sich für Millionen von TV-Zuschauern sowie Mitspielern und Angehörigen wie Stunden anfühlten – stand die Welt still. Ein junger Mann, ohne Vorerkrankungen, wäre um ein Haar verstorben. Vorzeichen für einen solchen Zusammenbruch gab es bei Eriksen nicht – als professioneller Fußballer durchläuft man ohnehin mehrere Medizintests.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass ein solch schrecklicher Vorfall eigentlich jedem passieren kann. Egal in welchem Alter, egal in welcher Sportart und egal wie fit man sich fühlt. Der Zusammenbruch des Dänen ist kein Einzelfall – sowohl im Profi-, als auch im Amateurbereich. Auch in Wittgenstein gab es solche Notfälle bereits.

Die Unfälle

Der Berghäuser Lukas Knebel, heute 19 Jahre alt, hatte beispielsweise vor ein paar Jahren riesiges Glück. Im Dienste der B-Jugend des FC Ederbergland war Knebel in einem Zweikampf verwickelt, in welchem er das Knie seines Gegenspielers mit voller Wucht auf die Brust bekam. Dies löste ein sogenanntes „Thoraxtrauma“ aus – die Folge: Herzstillstand.

Eine Vorerkrankung gab es nicht, entscheidend war der sehr unglückliche Ablauf der Szene. „Es lag einzig am Schlag vor die Brust, der alles ausgelöst hat. Das passiert extrem selten und kommt im Sport ansonsten schon mal im Baseball vor“, sagt Knebel, der an die Situation auf dem Platz keine eigenen Erinnerungen mehr hat. Eine Zuschauerin, die Freundin des Torwarttrainers, die als Intensivmedizinerin arbeitet, eilte auf den Platz und reanimierte Knebel, der mit einem Hubschrauber ins nahe Frankfurt zur weiteren Untersuchung geflogen wurde.

Drei Monate lang musste der Berghäuser Medikamente wegen des Blutergusses am Herzen nehmen, erst nach neun Monaten durfte er auf das Spielfeld zurückkehren. Immerhin: Langfristige Folgen hat der Unfall keine, nur der Schreck bleibt. „Ich bin auf jeden Fall froh, dass es gut ausgegangen ist und Hilfe vor Ort war“, betont der 19-Jährige. Im Rückblick weiß er, dass noch ein zweiter ausgebildeter Ersthelfer unter den Zuschauern war, es hätte aber auch keiner sein können.

Deshalb appelliert er daran, dass die Vereine unter ihren Mitgliedern für entsprechende Ausbildungskurse werben. „Es ist schon sehr wichtig, dass Betreuer diese Kurse besuchen und dass die Leute wissen, was zu tun ist.“

Auch Vadim Hafner hat solch eine Schrecksekunde erfahren müssen. Der damals 16-Jährige war in Diensten der B-Jugend des TuS Erndtebrück am Spielfeldrand mit einem epileptischen Anfall zusammengebrochen. Hilfe erfuhr der junge Fußballer schnell.

„Ich war als Auswechselspieler auch als Linienrichter eingeteilt und habe dann gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Zum Glück konnte ich den Leuten um mich herum noch mitteilen, was gerade passiert“, erinnert sich der heute 19-jährige Spieler des VfL Bad Berleburg. Hafner war zwar bei Bewusstsein, konnte sich aufgrund der Krämpfe allerdings nicht mehr koordiniert bewegen. „Das Spiel wurde daraufhin schnell unterbrochen und unsere Betreuerin, Andrea Schneider, hat mich in die stabile Seitenlage gebracht. Dann kam zum Glück auch schnell der Krankenwagen“, so der Bad Berleburger, der den Vorfall von Christian Eriksen live am TV miterlebte. „Ähnlich wie der Spieler, habe auch ich viele Genesungswünsche aufs Handy bekommen. Das waren besondere Gesten, die sich eingebrannt haben. Zurückversetzt gefühlt habe ich mich durch den Zusammenbruch des Dänen aber nicht.“

Die Diskussion

Die Geschichten dieser beiden jungen Sportler prägen sich ein. In beiden Fällen wurde schnelle und professionelle Hilfe geleistet, die Schlimmeres verhinderte. Doch spielte der Zufall in beiden Situationen eine große Rolle. Nur durch Glück waren ausgebildete Ersthelfer am Spielfeldrand – das ist nicht immer der Fall.

Für Vincenzo Squillace, Jugendleiter des VfL Bad Berleburg und Trainer der C-Jugend der JSG Berleburg/Edertal, ist dies Grund genug, eine Diskussion anzustoßen, die bei vielen auf taube Ohren stößt. Der Berleburger möchte sich für eine Erste-Hilfe-Kurs-Pflicht für Jugendtrainer stark machen.

„Der Vorfall bei der EM und die der beiden Jungs, haben mich in diesem Bestreben nur bestätigt“, so der 44-Jährige, der selbst – von der Arbeit aus – jedes Jahr solch einen Kurs absolviert. „Wenn den Kindern, besonders den Kindern, etwas passiert, sind viele Trainer völlig hilflos. Die Meisten wissen nicht, wie sie sich zu verhalten haben.“

Vinzenco Squillace, Jugendleiter des VfL Bad Berleburg, möchte seine Trainer gerne in Erster Hilfe schulen. Foto: Yannik Lückel

In seinem Bestreben, einen Ersthelfer-Kurs verpflichtend zu machen oder überhaupt zu organisieren, stößt der Jugendleiter bei seinen Trainern aber stets auf Granit.

„Leider wird dieses Angebot seit Jahren ausgeschlagen, zu wenige Leute melden sich für die Kurse an. Schon drei Mal ist dieses Unterfangen gescheitert, aber ich werde es weiter anbieten. Für mich sollte es verpflichtend sein, dass Trainer in solchen Sachen geschult werden. Ein Asthma-Anfall, eine allergische Reaktion oder ein Bienenstich kann immer passieren. Ich will nicht verantwortlich für den Tod eines Kindes sein, nur weil ich nicht weiß, wie man hilft“, erklärt Squillace mit Nachdruck. Beim VfL-Vorstand will er deshalb nun vorstellig werden.

Und auch beim Kreisjugendausschuss Siegen-Wittgenstein (KJA) wird wohl bei der nächsten Vorstandssitzung über die Ersthelfer-Kurspflicht diskutiert werden. Karl Hermann Münker, Vorsitzender des KJA, hielt sich mit einer klaren Positionierung in dieser Cause jedoch zurück. „Logisch und sinnvoll wäre es, wenn alle Trainer eine solche Bescheinigung hätten. Dennoch ist es immer schwer, Ehrenamtlichen etwas aufzuzwingen. Viele hören dann lieber auf“, so Münker, der darauf verwies, dass lizenzierte Trainer, im Zuge ihrer Ausbildung, einen Erste-Hilfe-Kurs ablegen müssen – im Jugendbereich gibt es davon aber nur wenige.

„Als ich beim KJA angefangen habe, war eine medizinische Untersuchung bei Kindern pflicht, um überhaupt spielen zu dürfen. Das wurde in den 80ern abgeschafft.“

Der Vorsitzende selbst kennt einen Fall, bei dem ein Ersthelfer auf dem Fußballfeld ein Leben gerettet hat. „Wir werden das diskutieren, das Thema ist aktueller denn je. Zumindest eine strickte Empfehlung sollte ausgesprochen werden.“

Ein „Lebensretter“ aus der Plastikbox

Am Stöppel in Bad Berleburg hängt ein Defibrillator mit GSM-System. Foto: Yannik Lückel

Richtiges und schnelles Handeln, kann im Zweifel Leben retten. Dazu gehört es auch, sich selbst zu überwinden und einem Menschen in Not zu helfen.

Deshalb hat die Stadt Bad Berleburg – für besondere Notfälle – an vielen Ecken des Stadtgebiets Defibrillatoren aufhängen lassen. Insgesamt 29 dieser Geräte – die durch Stromstöße den natürlichen Herzrhythmus wiederherstellen, falls jemand lebensbedrohliche Rhythmusstörungen hat – sind mittlerweile an öffentlich zugänglichen Standorten angebracht – viele davon mit einem GSM-Modul.

„Dieses Modul verbindet den Helfer direkt mit der Leitstelle. Dadurch wird ein Notfall gemeldet, Einsatzwagen können ausrücken und der Ersthelfer erhält detaillierte Instruktionen, wie er den Defibrillator zu bedienen hat“, erklärt Marion Nölling von der Stadt Bad Berleburg. Grundsätzlich sieht die Ansprechpartnerin für Soziales Gesundheitsmanagement jedoch wenig Interesse der Bevölkerung, wenn es um Erste Hilfe geht. „Viele wissen nicht, dass man auf unserer Internetseite erklärt bekommt, wo diese „Defis“ hängen. Dabei müssen die Menschen für dieses Thema sensibilisiert werden, das hat der Vorfall bei der EM auch noch einmal deutlich gemacht. Die Hemmschwelle, solche Geräte zu benutzten, ist sehr groß“, so Nölling weiter.

Unter www.blb-gesund.de ist einzusehen, wo die kleinen „Lebensretter“ hängen.

