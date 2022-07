Nach drei Jahren wieder im Zwillingsmodus

Erndtebrück. William und Are Wolzenburg laufen in der kommenden Saison gemeinsam für den Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück auf.

Samstagmittag, um 14 Uhr, wird es zum ersten Mal ernst für den TuS Erndtebrück in seiner Saison-Vorbereitung. Der Fußball-Oberligist aus dem Wittgensteiner Land bestreitet dann, am Ende seiner ersten Trainingswoche, sein erstes Testspiel, bei dem bisherigen Liga-Konkurrenten 1. FC Kaan-Marienborn.

Der Standort-Bestimmung beim Oberliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger fiebern William und Are Wolzenburg entgegen, denn: Das Gastspiel im Käner Breitenbachtal könnte zum ersten gemeinsamen Auftritt der Zwillingsbrüder in einer Mannschaft seit drei Jahren werden. Are Wolzenburg ist zur kommenden Saison vom benachbarten Bezirksligisten Sportfreunde Birkelbach zurück an den „Pulverwald“ gewechselt.

„Wir hoffen, dass wir in Erndtebrück wieder zusammen spielen werden“, sagt Are Wolzenburg. Zuletzt haben beide im ersten Jahr bei den Erndtebrücker A-Junioren gemeinsam gespielt. 2019 hatten die inzwischen 21 Jahre alten Zwillinge dann erstmals unterschiedliche sportliche Wege eingeschlagen. Are Wolzenburg, der um zwei Minuten ältere Bruder, wechselte nach Birkelbach, William Wolzenburg blieb am Pulverwald beim TuS Erndtebrück.

„Birkelbach hat mir damals angeboten, direkt bei den Senioren zu spielen“, erinnert sich Are Wolzenburg, „da war ich noch A-Junior, das wollte ich ausprobieren.“ Das sei damals der Anreiz für seinen Bruder gewesen, weiß William Wolzenburg. Er habe derweil auf die Chance gehofft, nach dem zweiten Jahr bei den A-Junioren, einen Platz im Erndtebrücker Oberliga-Team zu ergattern, erklärt er. Beide Pläne sind aufgegangen: Are Wolzenburg bestritt in Birkelbach 51 Bezirksliga-Spiele in drei Jahren, William Wolzenburg beim TuS 32 Oberliga-Spiele in zwei Jahren. Beide entwickelten sich zu Stammkräften in ihren Mannschaften.

Zurück beim Heimatverein

Seinen letzten Auftritt am „Pulverwald“ hatte Are Wolzenburg Anfang Mai – ausgerechnet unter den Augen von Are Wolzenburg. Da setzte sich die Sportfreunde deutlich mit 4:0 gegen das zweite TuS-Team durch, sicherte sich selbst den Klassenverbleib und ebnete Erndtebrück den Weg zum Abstieg in die Kreisliga A. Nun sagt Are Wolzenburg: „Ich bin jetzt nach drei Jahren wieder zurück bei meinem Heimatverein.“

Die fußballerischen Qualitäten des jeweiligen Bruders? Große gegenseitige Anerkennung. „William ist in die Erndtebrücker Oberliga-Mannschaft reingewachsen, beißt sich durch“, sagt Are Wolzenburg, „und hat sich

Austausch mit den Trainern: William Wolzenburg (links) hat sich am Pulverwald zur festen Größe gemausert. Foto: Carsten Loos

eine Führungsposition erarbeitet.“ William Wolzenburg sieht die Vorzüge seines „älteren“ Bruders in guter Ballkontrolle, technischen Fähigkeiten, mentaler Stärke. „Er ackert viel, wie ich“, schiebt Are Wolzenburg nach. Und William Wolzenburg sagt: „Wir schmeißen uns überall rein, wollen immer gewinnen.“

Die Möglichkeit, dass die Erndtebrücker Defensiv-Zentrale mit einer „Doppel-Sechs“ aus dem Hause Wolzenburg organisiert wird, schätzt William Wolzenburg als „nicht unrealistisch“ ein. Da muss aber indes noch Trainer Stefan Trevisi mit seinen Plänen mitspielen. Allerdings, der Coach des Überraschungsachten der vergangenen Oberliga-Saison, brach unlängst, nachdem der Weggang von Benedikt Brusch, dem Nebenspieler von William Wolzenburg in der vergangenen Saison, feststand und die Verpflichtung des ehemaligen Zweitliga-Spielers Julian Schauerte (zuvor Preußen Münster, nun beim 1. FC Kaan-Marienborn) geplatzt war, nicht in Sorge aus ob der unbesetzten Position in seiner Mannschaft, sondern betonte gleich: „Wir bekommen ja Are dazu.“

Kaum zu trennen

Und um dann doch noch einmal das gängige Zwillings-Klischee zu bedienen: Die beiden Wolzenburg-Brüder machen fast alles gemeinsam. Sowohl Privat – sie leben in einer WG in Erndtebrück als auch im Sport, nur eben nicht bei der Arbeit. Unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Firmen. Die Unternehmen sind jedoch immerhin beide in Schameder ansässig, und liegen, wie William Wolzenburg schmunzelnd erklärt, dann doch „fast nebeneinander“.

„Nebeneinander“ ist dabei das passende Stichwort. Denn da wollen die beiden Wolzenburg-Zwillinge am liebsten nächste Saison in der Schaltzentrale des TuS Erndtebrück spielen.

