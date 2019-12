Murray und Klamer feiern Weihnachten im Hochsommer

Fernab der sportlichen Teilzeit-Heimat beim Triathlon-Rekordmeister EJOT-Team TV Buschhütten verleben Richard Murray und Rachel Klamer ihre besinnlichen Tage. Das Paar verbringt seine gemeinsamen Weihnachtsfeiertage in der Heimat von Richard Murray, in Südafrika bei der Familie des 30-Jährigen. „Es fühlt sich für Rachel mehr wie Urlaub an, als wie Weihnachten“, lacht Richard Murray.

„Es ist warm und hell und nicht kalt und dunkel, wie es in den Niederlanden immer der Fall war“, schiebt Rachel Klamer bestätigend hinterher. „Ich mag die Sonne, aber ich denke, Weihnachten in den Niederlanden fühlt sich viel traditioneller an“, meint sie. Kein Wunder, wenn das Thermometer statt eisiger Kälte plötzlich 30 Grad anzeigt.

Familienessen und Geschenke

Doch trotz der eher hochsommerlichen Temperaturen beginnt es auch in Südafrika bereits ab Mitte Dezember, festlich zu werden. „Das ist ein bisschen wie in Europa“, erklärt Richard Murray. „Wir haben ein Familienessen, manchmal ein Grillfest und die ganze Familie kommt zusammen“, fasst der Weltklasse-Athlet die traditionellen Feierlichkeiten zusammen.

Auch Geschenke stehen in Südafrika auf dem Programm, nach dem Mittagessen gibt es die Bescherung.

Am Strand von Kapstadt lässt es sich gut aushalten. In Südafrika ist zurzeit Hochsommer. Foto: privat

Der Gang in die Kirche fällt dagegen aus. „Das machen wir nicht, sondern genießen einfach unsere gemeinsame Zeit und haben Spaß“, so Richard Murray. Und da tut sich auch ein weiterer Gegensatz auf. Denn in den Niederlanden gehört der Kirchgang traditionell dazu. „Wir gehen normalerweise auch und feiern mit der gesamten Familie“, erklärt Rachel Klamer, die sich also in diesem Jahr auf eine komplett neue weihnachtliche Erfahrung einlassen wird.

„Sinterklaas“ ein wichtiger Tag

Denn normalerweise wird im Hause Klamer auf eine traditionelle Weihnachten gesetzt. „Wir haben immer einen sehr großen Weihnachtsbaum im Haus“, berichtet Rachel Klamer, die mit ihrer Familie auch einen weiteren Festtag, „Sinterklaas“, feiert. Anders als in vielen Ländern wird der Nikolaus bereits am Abend des 5. Dezembers gefeiert, nicht erst am 6. Dezember, dem Tag, als er gestorben ist. „Geschenke haben wir meistens zu Sinterklaas bekommen, nicht an Weihnachten“, so Rachel Klamer. „Als wir älter waren, haben wir aber auch manchmal an Weihnachten die Geschenke bekommen“, erzählt sie.

Nach den erholsamen und trotz der sommerlichen Temperaturen möglicherweise auch besinnlichen Feiertagen wird sich der Fokus des Paares auch schnell wieder auf die sportliche Laufbahn richten. Denn 2020 ist ein olympisches Jahr, auch die Vorbereitung des Duos wird sich auf diesen Saisonhöhepunkt fokussieren. Aber auch das EJOT-Team TV Buschhütten soll seinen Platz im prall gefüllten Terminkalender finden. „Es ist immer schwierig, an allen Rennen teilzunehmen, die wir mögen“, erklären beide unisono. „Aber wir genießen es sehr, in der Bundesliga für das EJOT-Team zu starten. Also werden wir versuchen, an mindestens einem Rennen teilzunehmen“, hofft das Paar.

Doch zuerst einmal richtet sich der Fokus auf die, für Rachel Klamer etwas anderen, Weihnachtsfeiertage fernab ihrer Heimat. Und auch wenn es in Südafrika nicht so traditionell zugeht wie in den Niederlanden, wird auch ein Fest in der prallen Sonne und bei sommerlichen Temperaturen seine Vorzüge haben...