Pass in die Gasse #251 Moderne Sportstätten 2022: Mehr als ein „Goldener Plan“

Der FC Benfe kann mit Hilfe eines Förderprogramms seine Duschen und Kabinen sanieren. Das Land NRW setzt damit richtig an, meint unser Kolumnist.

Der FC Benfe bekommt durch das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ 10.841 Euro. Die Grün-Weißen sind einer von vielen Vereinen in NRW, die aus dem Topf der insgesamt 300 Millionen Euro Unterstützung bekommen. Allgemein ausgerufenes Ziel des Programms ist die Modernisierung und Sanierung von Sportstätten, beim FC Benfe zum Beispiel können mit dem Geld nun die Dusch- und Umkleidekabinen erneuert werden. Über einen noch wärmeren Geldregen darf sich der TuS Erndtebrück im Zuge seiner Kunstrasensanierung freuen.

Viel wurde in den vergangenen Jahren geschrieben und geschimpft über marode Sportanlangen auf der einen und fehlende Zuschüsse auf der anderen Seite. Von Seiten der Fußballverbände gestalten sich Finanzspritzen schwierig, Rechtsformen prallen in vielen Fällen auf städtischen Besitz. Hinzu kommen oft verhärtete Fronten zwischen Club und Verband. Da kann ein Verein seine Tornetze nicht mehr bezahlen und bekommt statt Hilfe den Rat geflüstert, doch mal über höhere Mitgliedsbeiträge nachzudenken.

Mit „Moderne Sportstätten 2022“ kann endlich Hand in Hand gedacht werden. Vor allem werden darin Summen verhandelt, die dem Vorwurf des politischen Alibis standhalten. Also nicht wie Horst Seehofers „Goldener Plan“, der für die bundesweite Sanierung von Schwimmbädern und Sportstätten 640 Millionen Euro verspricht, der Sanierungsstau insgesamt jedoch auf etwa 4,5 Milliarden Euro geschätzt wird – nur für Schwimmanlagen wohlgemerkt. Dann doch lieber mit etwas weniger Selbstdarstellung ein realistisches Programm auf die Beine stellen und Vereinen wie dem FC Benfe bei neuen Duschen helfen. Chapeau!

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.