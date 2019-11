Mit Mut und Technik zum berühmten Ausfallschritt

In der norwegischen Region Telemark wurden Mythen und Legenden des Wintersports geboren. Einblicke gibt Skispringer Ekkehard Grünert.

Das Jahr 1825 ist für den Wintersport ein historisches. In dem kleinen norwegischen Dorf Morgedal kommt Sondre Norheim zur Welt. Später nutzt der Bauernsohn in den Wintermonaten die Zeit, um auf selbstgebauten Holzskiern, inklusive Bindung, den Berg hinunterzufahren und ein paar Hügel zu überspringen. Er tut dies mit einer Technik, die sich kniend und durch einen Ausfallschritt auszeichnet. Das alles passiert in der Region Telemark, Norheims Abfahrtstil wird daher Telemarken genannt. Da war es nur konsequent, das Olympische Feuer der Spiele 1952, 1960 und 1994 am Küchenherd von Norheims Elternhaus anzuzünden.