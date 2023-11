Aue-Wingeshausen Noch zwei Partien stehen aus, um das Viertelfinale im Pokal zu komplettieren. Eine davon findet an diesem Mittwoch statt.

Stellt Wittgenstein zwei oder drei Mannschaften in der Runde der letzten Acht des Fußball-Kreispokals? Diese Frage beantwortet die Hängepartie des Achtelfinales an diesem Mittwoch, der TSV Aue-Wingeshausen empfängt ab 19.30 Uhr den SV Setzen – jenen Spitzenreiter der Kreisliga A, der am Sonntag wein paar Kilometer weiter in Birkelbach beim 0:7 so wüste Prügel bezog. Muss der TSV nun für die Wiedergutmachung herhalten oder kann sie die kleine Krise des SVS nutzen?

Auch die Mannschaft von Trainer Martin Uvira hat in der A-Klasse bereits gegen Setzen gespielt – ein 0:4 gab es vor vier Wochen nach einer schlechten Leistung. Aues sportlicher Leiter, Patrick Schröder, hofft, dass das Team aus der Ligapanne gelernt hat: „Wenn wir Setzen schlagen wollen, ist klar, dass wir eine engagiertere und bessere Leistung als im Oktober zeigen müssen.“

Für Schröder ist die Partie, die das Uvira-Team wohl in Bestbesetzung antritt, trotzdem nicht von höchster Bedeutung: „Natürlich kommen wir gerne eine Runde weiter, aber Pokalspiele sind für uns absolute Bonusspiele.“ Er konkretisiert: „Auch wenn es momentan tabellarisch ganz gut aussieht, kann sich das schnell wieder ändern. Deswegen liegt unser Fokus voll und ganz auf der Liga.“ Da steht am kommenden Sonntag ein Auswärtsspiel beim Überraschungsteam der Liga, SG Oberschelden an, dessen Pokal-Nachholspiel an diesem Mittwoch gegen den Siegener SC erneut verlegt wurde.

Schröder wagt einen Ausblick über den Pokal hinaus: „Auswärts haben wir uns in der Liga bisher sehr schwer getan und Oberschelden ist richtig gut drauf. Für uns wäre wichtig, wenn wir da nach der schlechten Auswärtsleistung in Klafeld-Geisweid was mitnehmen können.“

