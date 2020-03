Mit der typischen DNA eines Absteigers

Der VfL Bad Berleburg befindet sich nach der 2:0-Niederlage in Brilon endgültig im Abstiegskampf. Besonders eine Statistik ist dabei bedenklich.

Zur Zeit meines Praktikums markierte ein Redakteur in meinen Text-Entwürfen immer Ziffern und Statistiken. „Zahlen sprechen für sich, aber nicht für den Autor“, sagte er. Das Problem ist jedoch, dass drastische Zustände, positive wie negative, von Zahlen leben und ohne sie weniger Ausdruck fänden. Die schlimme Misere des VfL Bad Berleburg zum Beispiel kann ohne sie kaum verdeutlicht werden. Mein damaliger Redakteur möge mir also einen kurzen Ausbruch in die Welt der Zahlen nachsehen.

Der letzte Pflichtspielsieg gelang den Kurstädtern am 3. November 2019. Die 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende war seitdem die sechste Niederlage in Folge, 22 Gegentoren steht ein einziges selbst erzieltes Tor gegenüber. Vorletzter Tabellenplatz, vier Punkte Rückstand bis sicheren Nichtabstiegsplatz, auswärts gingen acht von acht Spielen verloren. Neben all den katastrophalen Zahlen kam es obendrein noch zu internen Querelen, die eine (inzwischen wieder aufgehobene) Suspendierung von Ahmad Ibrahim innehatten.

Besonders fällt eine Statistik auf: in 17 Partien spielte der VfL kein einziges Mal Remis. Die Erkenntnis, dass ein Team nur Sieg oder Niederlage kann, ist besonders bedenklich und gehört zur typischen DNA von Absteigern. Spieler und Trainer finden nachweislich keine Mitte, aus der Sicherheit gewonnen werden kann. Das kann an der Spielidee oder am Durchschnittsalter von nur 22,92 Jahren oder an beidem zusammen liegen. Der stets technische Ansatz von Trainer Martin Uvira ist lobenswert, doch angesichts dieser Zahlen auch zu überdenken.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

wenn ein 4-7 vor rückrundenstart nichts zu bedeuten hat

.