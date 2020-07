Mika Moszicke testet jetzt im Benziner für die DEKM

Belleben/Aue. Im Motorsport steht der Saisonstart bevor. Mika Moszicke geht in der Vorbereitung für seine Elektrokart-Rennen einen ungewöhnlichen Weg.

Endlich gibt es Planungssicherheit für Kartfahrer Mika Moszicke aus Aue. Die Deutsche Elektrokartmeisterschaft (DEKM) startet mit dem Rennwochenende vom 7. bis 9. August in Kerpen in die neue Saison. Bislang haben sich Fahrer aus acht Nationen für die Serie eingeschrieben, die an fünf Rennwochenenden unter einem strengen und umfangreichen Hygienekonzept ausgefahren werden soll und nun offiziell grünes Licht von den Behörden erhielt.

Das Interesse an der DKM, in deren Rahmen auch die Serie der Elektrokarts stattfindet, ist laut Veranstalter „erfreulich hoch“. Trotz der Coronapandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen sind alle Kategorien stark besetzt. „Dies verspricht wieder anspruchsvolle Rennen“, heißt es in der Pressemitteilung der Serie.

Zuschauen nur via Internet

Die Rennen finden ohne Beteiligung von Zuschauern statt, die dafür über eine umfangreiche Live-Berichterstattung mitfiebern können. Jeweils samstags und sonntags werden die Rennen in einem Online-Stream gezeigt. Nach Kerpen sind die Rennkurse im sächsischen Mülsen (28. bis 30. August), im bayrischen Wackersdorf (4. bis 6. September und 25. bis 27. September) sowie im oberbayrischen Ampfing (16. bis 18. Oktober) die weiteren Stationen der Serie. Die Renndistanzen der DEKM werden gegenüber 2019 deutlich erweitert.

Mika Moszicke bereitet sich deshalb auf den Saisonstart vor. Bereits am 18. und 19. Juli startet er in der RMC-Clubsportserie in Belleben (Sachsen- Anhalt ) mit einem OTK-Benzinkart. Moszicke: „Wegen der Coronakrise gab es in diesem Jahr leider wenig Testmöglichkeiten. Darum versuchen wir in der einen oder anderen Serie ein paar Rennen zu bestreiten, um Wettkampfkilometer zu sammeln.“