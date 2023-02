Michelle Ens wird sensationell Westdeutsche Meisterin

Dormagen. Judofreunde Siegen-Lindenberg gewinnen bei Titelkämpfen in Dormagen außerdem noch eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

In Dormagen fanden die Westdeutschen Meisterschaften in den Altersklasse U15 statt. Insgesamt gingen 273 qualifizierte Mädchen und Jungen an den Start.

Einen gelungenen Start legte die männliche Jugend gleich am ersten Tag beim Ausrichter Judo Club Nievenheim hin. In der Gewichtsklasse bis 46 kg wurde Yehor Semenov Westdeutscher Vizemeister und lag damit erstmals einen Platz vor Arsenii Polishchuk, der Bronze gewann.

Bevor Yehor Semenov zum ersten Mal auf die Matte musste, hatte Arsenii Polishchuk bereits drei Siege auf seinem Konto und stand im Halbfinale. Mit einem „Fußfeger“ war er gegen den Brühler Michel Mattarei, mit einem „Tani-o-toshi“ gegen den Essener Daniel Haubrichs erfolgreich. Auch die dritte Begegnung beendete er mit einem vorzeitigen Sieg. Begünstigt von der Auslosung, begann der Wettkampf für Semenov erst hier und er stand nach zwei Siegen im Finale. Polishchuk verlor unglücklich das Semifinale, sicherte sich aber im kleinen Finale Bronze. Semenov konnte das Finale lange spannend halten, wurde aber dann wegen einer nicht erlaubten Grifffassung bestraft, was seinem Gegner den Sieg brachte. Nick Sening kam mit einem Sieg auf Platz sieben.

Am zweiten Tag wurde das Ergebnis von den Damen sogar noch getoppt. Michelle Ens wurde sensationell Westdeutsche Meisterin in der Gewichtsklasse bis 36 kg, und auch Jolina Senning landete mit Bronze auf dem Siegerpodest.

Michelle Ens ging mit recht ambitionierten Vorstellungen an den Start. Gleich im ersten Kampf gewann sie gegen Tina Jin (KSV 20 Erkenschwick) nach bereits einer Minute mit Fußwurf. Der große Erfolg lag somit nur einen Sieg entfernt. Und der folgte nach noch kürzerer Kampfzeit gegen die Wolbeckerin Frieda Cassel mit Haltegriff. Damit belohnte sich Michelle Ens mit dem NRW-Meistertitel.

Auch Jolina Sening durfte stolz sein auf ihre Leistung. In der Klasse bis 33 kg stand sie im Halbfinale. Hier war sie der späteren Titelträgerin Healow Knoef (BG Senshu Emmerich) unterlegen, holte aber im kleinen Finale in einem aufopferungsvollen Kampf im Golden Score die Bronzemedaille.

Mit diesen Leistungen waren die Judofreunde Siegen-Lindenberg weit vorne im Medaillenspiegel.

